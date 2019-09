Årets udgave af Birkerød Kulturnat var noget af et tilløbsstykke, og ifølge arrangørerne har der været over 5000 mennesker forbi arrangementet. Især Repeatles? koncert på toppen af et tag var et trækplaster, hvor over 2000 mennesker mødte op.Foto: Allan Nørregaard

BILLEDSERIE: Kulturnat og koncert på tag tiltrak tusindvis

- Jeg synes, at årets kulturnat gik helt fantastisk, og der var flere mennesker, end der nogensinde har været tidligere til en kulturnat. Det var absolut den bedste kulturnat, jeg har deltaget i, siger Jack Otto, der er formand for Rudersdal Kulturparaply, som står bag kulturnatten.

