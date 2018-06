Phong Vu på ni år sang sammen med gruppen »The Stars« fra Toftevangskolen. Her fortæller han om det at stå på scenen til konferencier Dan Senderovitz. Sidstnævnte er 45 år og har været topholder på scenen i ni af de 10 år. Sidste år måtte han melde fra på grund af en hjerneblødning. Faktisk har Dan Senderovitz først lige rejst sig fra kørestolen her i maj, så at være tilbage på scenen i går var noget helt særligt. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: Hop&Rock bader sig i sol og succes

Og som tilbagevendende beskuer år efter år er det fascinerende og livsbekræftende at se de mange unge boltre sig på Rudegaard Stadion i trygge og aflukkede rammer. Kommunens mange foreninger og et væld af frivillige giver »smagsprøver« på Rudersdals mange fritidstilbud.

Orienteringsklubben OK Øst Birkerød, Rudersdal Badmintonklub og mange andre var også til stede, og så har vi slet ikke været forbi hovedscenen endnu. Hele dagen igennem viste elever i større og mindre grupper fra de forskellige sfo'er og sfk'er, hvad de har øvet sig på i længere tid. Der var sang, musik, dans og anden optræden - og det må være en kæmpe oplevelse at stå på scenen foran op til et par tusinde tilskuere.

- Vejret er jo helt fantastisk, men pyha, det er varmt, og jeg må indrømme, at jeg er ved at være lidt mærket. Sammen med Sune, Nicolai, Anders, Bo, Sven-Erik og Martin fra arbejdsgruppen har vi knoklet også i går, hvor vi stillede festivalpladsen op fra klokken 08.00-23.30. Men når man så ser, hvordan både børnene især, men også deres forældre og bedsteforældre hygger sig, så må jeg sige, at det er slæbet værd. Jeg håber, at politikerne og kommunen er klar over, hvilken unik tradition Hop & Rock er blevet, og som her i dag fejrer 10 års jubilæum, lyder det fra Michael Hørdum til Frederiksborg Amts Avis.