Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Christian Friis Bach, var gæstetaler, da Birkerød Gymnasium onsdag eftermiddag slog dørene op for årets BIGMUN, der er en simuleret FN-konference, hvor klodens udfordringer diskuteres af elever fra hele verden frem til på søndag.

BILLEDSERIE: Gymnasium tager klodens udfordringer op

Årets BIGMUN er den største nogensinde, og mere end 350 elever fra blandt andet Tyrkiet, Spanien og Holland er rejst til Birkerød for at deltage. De indtræder de kommende dage i rollerne som diplomater og ambassadører og deltager i konferencer, som afholdes på skolen.

Temaet for BIGMUN er i år »Visions for 2050«, og eleverne vil diskutere menneskerettigheder, krigsførelse og immigration i et globalt perspektiv.

- Eleverne deltager for at forbedre deres evner til at håndtere konflikter, løse problemer og blive skarpere på at kommunikere - derudover er det også en god mulighed for at skabe kontakter og udvide vennekredsen, fortæller rektor Anders Kloppenborg til Frederiksborg Amts Avis.