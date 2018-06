BILLEDSERIE: Elever sagde farvel til skoleleder

Se billedserie Der blev sagt goddag og farvel på behørig vis, da Birkerød Privatskole fredag fik ny skoleleder. Den nye skoleleder Christine Borup Gad (t.v.) fik på scenen overdraget den store nøgle til skolen af afgående skoleleder Susanne Frey. Foto: Joram G. Menzer

Rudersdal - 02. juni 2018 kl. 07:14 Af Joram G. Menzer

Sommerklædte børn og voksne med blafrende Dannebrogsflag i hænderne tog fredag morgen på behørig vis afsked med deres afgående skoleleder, Susanne Frey. I samme ombæring blev der på lige så behørig vis sagt velkommen til den nye skoleleder, Christine Borup Gad.

Mens solen skinnede fra en skyfri himmel, blev Susanne Frey og Christine Borup Gad ledt ind i skolegården, hvor eleverne havde formet en flagallé, som førte de to op til deres pladser ved siden af en scene i skolegården.

Fra scenen var der musik og taler, og Christine Borup Gad fik overrakt en stor nøgle til skolen af afgående skoleleder Susanne Frey, som i sin tale takkede for sine 13 år i spidsen for skolen. Og mens Susanne Frey på scenen tog afskeden med et smil, løftede hun efterfølgende sløret for, at det også var en vemodig dag.

- Selvfølgelig er det vedmodigt, og jeg har grædt og grædt de sidste mange dage, men jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke ville stå og græde overfor alle ungerne. Og det er jo også en beslutning, som jeg har truffet med glæde, fordi det er min egen beslutning. Men det er da vildt vemodigt at skulle forlade så mange mennesker, som man holder så meget af, siger Susanne Frey, der ikke er i tvivl om, at Christine Borup Gad er den rette til at overtage stillingen.

- Når man skal overlevere sådan et lille guldkorn, er det vigtigt, at man føler, at det bliver overleveret i gode hænder, og det føler jeg bestemt, at det gør, siger Susanne Frey, mens Christine Borup Gad glæder sig til sit nye job.

- Det er en fantastisk skole, som har et godt ry. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ind i et musisk og kreativt miljø, og der er ikke mange skoler, der har mere fokus på det end Birkerød Privatskole. Efter mit første besøg herude gik jeg hjem og sagde til mine børn, at den skole ville jeg gerne selv gå på, hvis jeg var barn, siger Christine Borup Gad med et smil.