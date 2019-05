Se billedserie Inden debatten var i gang gik Nye Borgerliges Mette Thiesen rundt i salen og sagde personligt goddag til alle fremmødte. Efter debatten blevr hun fremhævet som en af de stærkeste af flere af de vælgere Frederiksborg Amts Avis talte med - også selvom de ikke var enige med hende. Foto: Lars Sandager Ramlow

BILLEDSERIE: Det sagde fire vælgere efter debatten

Rudersdal - 29. maj 2019

Inden debatten gik i gang mandag aften, fik Frederiksborg Amts Avis en aftale i stand med fire vælgere, der var mødt op på Birkerød Gymnasium. Efterfølgende svarede de på seks spørgsmål.

Klaus Lindemann, 47 år, It-selvstændig

Hvem vil du stemme på? - Jeg er ikke sikker endnu, men det bliver grønt.

Hvad synes du om debatten? - Det var sjovt at se en debat live frem for på tv. Jeg synes, det var tydeligt, hvem der var drevne politikere, og hvem der ikke var. S og SFs kandidater var dygtige og sagde mange gode ting, men de trængte ikke så klart igennem som flere af de andre.

Hvem gjorde det bedst? - Jeg er ikke meget for at sige det, men Mette Thiesen fra Nye Borgerlige fik faktisk leveret sine budskaber meget klart.

Rykkede debatten ved, hvem du tænker at stemme på? - Nej. Det gjorde den ikke.

Hvad siger du til Martin Rask Olsen (KD), der udvandrede? - Jeg synes, det var ærgerligt. Jeg synes, han skulle været blevet og have fortalt og forklaret sin politik.

Og til Gert Lassens (UP) optræden på sidelinjen? - Jeg kan godt forstå, at løsgængere har svært ved at trænge igennem. Men man må også acceptere, om man er inviteret eller ej, og på den måde fremstod han ikke specielt appellerende.

David Rosenvold, 18 år, Elevrådsformand, 3K

Hvem vil du stemme på? - Det bliver rødt-grønt.

Hvad synes du om debatten? - Jeg synes, det var en super spændende debat med gode diskussioner, gode spørgsmål og gode svar, som faktisk gav mig et nyt syn på flere af partierne. Som samfundsfaglig følger jeg med i debatten på tv. Det her var min første livedebat ved dette valg, og det var mere nært. Det var også sjovt at se nogle af mine venner og andre elever fra gymnasiet stille spørgsmål. Det var rigtig godt.

Hvem gjorde det bedst? - Den er svær. Faktisk gjorde størstedelen af partierne det rigtig godt. Selvom jeg på ingen måde er enig i Nye Borgerliges politik, så må jeg sige, at Mette Thiesen var stærk.

Rykkede debatten ved, hvem du tænker at stemme på? - Nej, det gjorde den ikke.

Hvad siger du til Martin Rask Olsen (KD), der udvandrede? - I et demokrati er det vigtigt, at alle bliver hørt, men måden, han gjorde opmærksom på dette, skabte en dårlig stemning. Det havde været spændende at høre en KristenDemokrat aktivt i en debat. Så det var ærgerligt - især for ham - at han gik.

Og til Gert Lassens (UP) optræden på sidelinjen? - Det var en helt forkert måde at skabe opmærksomhed omkring sig selv og sit parti. Jeg synes, det var pinligt for ham. Det synes jeg faktisk også om Martin Rask Olsens aktion.

Martin Hansen, 47 år, Direktør

Hvem vil du stemme på? - Martin Lidegaard (R)

Hvad synes du om debatten? - Det var en rigtig sober og fin debat, hvor politikerne kom til orde. De kom meget ind på de emner, der ligger folk på sinde. Grønne tiltag, klima og miljø fyldte meget. Eftersom jeg selv er ingeniør, var jeg imponeret over Alternativets Christian Poll, der havde seriøse og reelle bud på, hvad der kan gøres klima-mæssigt i fremtiden.

Hvem gjorde det bedst? - Jeg synes faktisk, at de alle gjorde det rigtig godt. Jeg vil ikke stemme på Dansk Folkeparti, men partiets Jan Erik Messmann viste en side af DF, som jeg ikke kendte. Han gjorde det godt og i en god tone.

Rykkede debatten ved, hvem du tænker at stemme på? - Nej, det gjorde den ikke.

Hvad siger du til Martin Rask Olsen (KD), der udvandrede? - Det var barnligt. Det var en teenage-demonstration og fuldstændigt tåbeligt i en demokratisk debat, hvor han havde muligheden for at komme til orde... Hvorfor så gå?

Og til Gert Lassens (UP) optræden på sidelinjen? - Det er ikke alle, der bliver inviteret. Det må man respektere.

Katrine Krogh Hansen, 18 år, 2A på Aurehøj Gymnasium

Hvem vil du stemme på? - Jeg regner med, at det bliver Martin Lidegaard (R)

Hvad synes du om debatten? - Den var rigtig god, spændende og dynamisk. Jeg var lidt skeptisk i starten i forhold til, om debatten ville handle for meget om klima, men heldigvis kom politikerne også ind på emner som grænsekontrol og folkeskolen. Det var rigtig godt, men jeg savnede, at de talte mere om ulighed og fattigdom i Danmark.

Hvem gjorde det bedst? - De bedste retorikere var Anders Samuelsen (LA) og Mette Abildgaard (K). Og så er jeg ikke enig med hende, men Mette Thiesen (NB) gjorde det rigtig godt. Hun var skarp i spyttet.

Rykkede debatten ved, hvem du tænker at stemme på? - Nej, men jeg synes, den fik mig til at overveje mere, hvem jeg skal stemme på. I forvejen havde jeg ikke Alternativet i mine overvejelser. Det har jeg faktisk lidt nu efter at have hørt Christian Poll. Det er i hvert fald ikke udelukket, at min stemme kan gå den vej.

Hvad siger du til Martin Rask Olsen (KD), der udvandrede? - Jeg har det lidt ambivalent med det. På den ene side har han en pointe med, at alle opstillede partier bør have en stemme i debatten. Jeg kan godt se hans forsøg på at være solidarisk, men på den anden side var det et selvmål, at han ikke udnyttede chancen til at tale om sin politik, når han nu fik den. KristenDemokraterne er netop et parti, hvor jeg er lidt i tvivl om deres politik. Jeg ville gerne have hørt mere.

Og til Gert Lassens (UP) optræden på sidelinjen? - Det var lidt tåkrummende, men det gjorde, at jeg gik hjem og googlede partiet og dets politik (JFK21, red). Hans råben var lidt underholdende, men det føltes også lidt udenlandsk og fremmed, at et demokrati kan være sådan med en, der bare står og råber.