BILLEDESERIE: K-gruppeformand fejrede Grundlovsdag

06. juni 2018

Af Joram G. Menzer

Hun havde en travl Grundlovsdag, den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, som er valgt ind i Folketinget i Nordsjællands Storkreds. Den gravide politiker startede således sin dag i Go' Morgen Danmark på TV2 klokken 06.30 inden turen gik til grundlovsmøder i Egedal, Rudersdal, Frederikssund, Allerød og Herlev.

Men at tyde på smilet på de - ifølge et portræt i Weekendavisen i pinsen - karakteristiske æblekinder - en beskrivelse der da også fik en grinende kommentar med på vejen fra gruppeformanden selv - gjorde den travle Grundlovsdag hende ikke spor utilfreds. Tværtimod.

- Jeg tror, at Grundlovsdag er noget helt særligt for mange mennesker, og jeg tror især, at det betyder meget for mange konservative, for det er en dansk nationaldag, hvor vi fejrer den Grundlov, som i 169 år har skabt fundamentet for hele vores demokrati og hele vores land med kongehuset, folkekirken og så videre. Så det er en vigtig dag, hvor vi mindes om det fælles grundlag, vi har i Grundloven, siger Mette Abildgaard til Frederiksborg Amts Avis onsdag.

I sine taler rundt i det nordsjællandsk landskab kom Mette Abildgaard blandt andet ind på et emne, der efter hendes eget udsagn kan få blodtrykket til at stige; danske statsborgere, der rejser til Syrien for at kæmpe for DAESH. Sagen omtalte Mette Abildgaard, da hun talte om dansk statsborgerskab, som ifølge gruppeformanden er den fineste gave, vi som land kan give til personer, der ønsker en fremtid i Danmark.

- Det er ikke en rettighed, som man på nogen måde kan gøre krav på. Når man bliver dansk statsborger, får man lov til at stemme til danske valg, man kan stille op til danske valg, man får ret til danske velfærdsydelser, til ophold i landet og ret til ikke at blive udleveret til andre lande, sagde Mette Abildgaard og fortsatte:

- Alle de rettigheder har Danmark givet til Ahmed el-Haj. Han er internationalt eftersøgt, sigtet for terror, og i 2013 optrådte han i en video, hvor han med et maskingevær skyder til måls efter billeder af Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader. Han har kæmpet i Syrien - mod danske soldater vel at mærke. Nu er han så i Tyrkiet, hvor han er hårdt såret efter et bombeangreb. Han er varetægtsfængslet, og der er nok ikke så meget kære mor i det tyrkiske fængselsvæsen, så nu vil han gerne hjem til Danmark. Min lyst til at yde omsorg for ham ligger på et meget lille sted.

Dog er der ifølge Mette Abildgaard »ingen vej uden om« i forhold til at få manden tilbage til Danmark.

- Han er dansk statsborger, og man kan ikke gøre et menneske statsløst ved at fratage det dets statsborgerskab. For mig er han et enormt godt eksempel på, hvor enormt varsomme vi skal være i Danmark med at uddele den fornemmeste gave, vi som folk, vi som nation, kan give, nemlig et statsborgerskab, sagde Mette Abildgaard, der derfor erklærede sig »meget tilfreds« med, at regeringen har foreslået at skærpe de krav, man skal leve op til for at blive dansk statsborger.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis onsdag.