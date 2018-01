Se billedserie Naganos borgmester, Hisao Kato (midtfor), var tirsdag på besøg på Trørødskolen for at markere 10-års jubilæum for en udvekslingsaftale, som Trørødskolen har med Kawanakajima Junior High School i Nagano. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: BILLEDESERIE: Japansk borgmester var på skolebesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BILLEDESERIE: Japansk borgmester var på skolebesøg

Rudersdal - 17. januar 2018 kl. 06:32 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naganos borgmester, Hisao Kato, var tirsdag på besøg på Trørødskolen i Trørød for at markere, at Trørødskolen og venskabsskolen Kawanakajima Junior High School i Nagano i 10 år har haft en udvekslingsaftale. Tilbuddet handler kort fortalt om, at elever i udskolingen på Trørødskolen kan komme med til Nagano i cirka 10 dage i efterårsferien, ligesom eleverne kan huse de japanske elever, når de kommer på besøg i Danmark.

Det fortæller lærer Jan Lund, der sammen med kollegaen John Hyltoft står bag tilbuddet. Eleverne skal selv skaffe penge til turene, ligesom de to lærere selv betaler og tager af sted uden for skoletiden i deres efterårsferie.

- Vi har en privilegeret elevgruppe, men vi har meget fokus på, at det ikke skal være en rigmandstur, hvor mor og far betaler. Eleverne skal selv være med til at spare op til turen, og sidste år vaskede de biler, ordnede haver, gik med raklamer, samlede flasker og søgte legater for at tjene penge til turen, siger Jan Lund, der har været en del af tilbuddet i cirka tre år.

For både ham og John Hyltoft, som var med til at starte tilbuddet for 10 år siden, er der tale om et kærlighedsprojekt.

- For mig handler det om at kunne mærke, hvordan den enkelte elev vokser ved at have en japaner boende eller selv kommer derud. Det er hele grunden til, at jeg blev lærer; at have et job med indhold, og det føler jeg meget med det her tilbud, siger John Hyltoft.

En af de af de elever, der har været af sted, er 15-årige Maja Loesch fra 9.u.

- Jeg har rejst meget med mine forældre, men det her er jo noget helt andet, fordi man virkelig får muligheden for at opleve kulturen på en anden måde ved at bo sammen med en japansk familie og se deres hverdag. Det kan du jo ikke komme til, hvis du bare er af sted som turist, så jeg vil klart anbefale det til andre elever, siger Maja Loesch.