BILLEDER OG VIDEO: Ny minister helt ude i skoven

Rudersdal - 07. maj 2018 kl. 06:16 Af Joram G. Menzer

Som sin vel nok første officielle ministeropgave aflagde landets nye miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V), søndag besøg i Jægersborg Hegn i anledning af Skovens Dag, som blev markeret med natur-arrangementer i hele landet.

Mødestedet var Skodsborg Station, og herfra blev ministeren og de mange andre fremmødte ført ind i skoven og kyndigt undervist af Naturstyrelsens medarbejdere i blandt andet biodiversiteten i Jægersborg Hegn, ligesom der var rundtur i Bøllemosen. Den nye minister mente selv, at det gav god mening at tage hul på ministerkarrieren helt ude i skoven.

- Skoven er min indgang til mit stofområde, hvor mange af mine kolleger har en baggrund i landbruget. Det har jeg - desværre - ikke, men til gengæld er jeg opdraget til at tage mig af skoven, til at færdes i den og passe på den. Det samme forsøger jeg at opdrage mine børn til. Så Skovens Dag er et ret naturligt sted for mig at starte, siger Jakob Ellemann-Jensen i Frederiksborg Amts Avis mandag.

Den nye minister har fra start lagt vægt på miljødelen fremfor fødevaredelen som miljø- og fødevareminister - eller som han selv sagde, da han fik overdraget ministeriet:

- Jeg er minister for miljø. Og fødevarer. I den rækkefølge.

Han mener, at der efter længere perioder med politisk fokus på fødevare-erhvervet og landbruget, skal være mere fokus på balancen mellem miljødelen og fødevaredelen.

- Vi har haft et helt nødvendigt fokus på fødevare-erhvervet og på landbruget, for vi havde et erhverv, som simpelthen var - dele af det - i knæ og resten af det på vej i knæ. Det blev vi nødt til at håndtere, og det har vi gjort, og det er jeg meget, meget glad for. Men når du har dit fokus rettet ét sted hen, så forsvinder det nødvendigvis fra andre steder, og jeg synes, at vi har brug for at få lidt balance i de to ben igen, siger Jakob Ellemann-Jensen til Frederiksborg Amts Avis.

Det er næppe den store hemmelighed, at den forhenværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), flere gange har tiltrukket sig negativ opmærksomhed fra diverse miljøorganisationer, og et naturligt spørgsmål er derfor, om disse organisationer vil blive gladere for Jakob Ellemann-Jensen, end de var for forgængeren.

- Det håber jeg da et eller andet sted, for jeg synes, at mange af de konflikter, som vi ser, ikke behøver at være der. Nogle gange er der en latent konflikt mellem det at udnytte jorden og ikke at udnytte jorden, og den balance skal man finde. Men der behøver altså ikke at være en konflikt hver gang, og man kan sagtens passe ordentligt på vores Jord samtidig med, at man bruger den til at få mad på vores bord, siger Jakob Ellemann-Jensen, der også mener at de mennesker, der har størst interesse i at passe på Jorden, er de mennesker, der lever af den; landmændene.

Mens naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen og skovridder Hans Henrik Christensen informerede Jakob Ellemann-Jensen om skoven, var det nok seks-årige Emmely Bitzer Daniel, der gjorde størst indtryk på ministeren. Over et par baljer med salamandere fik hun delt ud af sin viden om de firbenede padder.

- Den mest pædagogisk ekspert, jeg har mødt i dag, står der iført en rød cykelhjelm og har lært mig mere om salamandere, end jeg kan huske fra min tid som børnehaveklasse-barn. Jeg synes, at det er ret opløftende at mærke, at der er nogle forældre, der har givet deres børn den indsigt i og den glæde ved naturen, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Emmely Bitzer Daniels mor, Charlott Bitzer, glæder sig over, at ministeren var taget en tur i skoven.

- Det er godt, at han kommer ud og ser naturen med egne øjne, og jeg håber, at han vil have mere fokus på netop at få videreformidlet viden om naturen til danskerne. Det er utrolig vigtigt, at han får fokus på, hvor det hele starter i vores natur, og får det formidlet ud til danskerne, siger Charlott Bitzer.

