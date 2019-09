Se billedserie På Henriksholms Allé skal om nogle år opføres et nyt museum, der skal huse de 7000 år gamle skeletter og andre gravskatte, der udgør Vedbækfundene, som de seneste 30 år har været udstillet ved Gl. Holtegaard. Foto: Kim Rasmussen

BILLED-SERIE: Skeletter er på vej hjem

Rudersdal - 29. september 2019 kl. 20:04 Af Lars Sandager Ramlow

Godt 100 naboer og andre interesserede var søndag formiddag mødt op til arrangementet »Åben Museumsgrund« på Henriksholms Allé ved Henrikshøj. I skovkanten og på de grønne arealer nærved kunne man her støde på et skelet i skovbunden, komme på »vildsvinejagt«, skyde med bue og pil eller smage mad tilberedt næsten som for 7000 år siden.

De mange tilbud bliver en del af Rudersdal Museers fremtidige formidling af den lokale historie, når Vedbækfundene om nogle få år bliver flyttet fra Gl. Holtegaard og tilbage til, hvor de oprindeligt kom fra - nemlig Vedbæk, hvor planen er, at der skal opføres et nyt og moderne historisk formidlingsmuseum.

Det fortalte Rudersdals borgmester Jens Ive (V) og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S) i forbindelse med arrangementet:

- Vi er så tidligt i processen, at vi endnu ikke ved, hvordan museet kommer til at se ud. Vi skal først have søgt en række fonde, så vi kan få finansieringen på plads, hvorefter vi sætter gang i en formidlings- og en arkitektkonkurrence. Så et færdigt museum kommer først til at stå klar om formentligt 5-7 år, forklarede borgmesteren i en ping pong tale, han holdt sammen med Thrane:

- Vi holder dette møde for at informere om det kommende museum og for at svare på spørgsmål og eventuelt få input fra alle Jer, der er kommet i dag. Vi ønsker en åben proces, fortsatte han.

I sin del af talen lagde formanden for Kultur- og Fritidsudvalget vægt på, hvor meget hun ser frem til det nye museum:

- Vedbækfundene blev fundet i 1975, da man gravede ud til Vedbæk Skole. Gravene er 7000 år gamle, og dengang så alt her meget anderledes ud. Fjorden gik langt længere ind i landet, her var i gennemsnit en grad varmere og her var megen skov. Folk, der boede her levede at dyrene i skoven og ved at fange fisk. Det er den unikke historie et nyt, moderne museum blandt andet skal formidle, påpegede Kristine Thrane.

Frederiksborg Amts Avis talte med en række af de fremmødte. De var positivt indstillet overfor det kommende museum, men de gav også alle udtryk for, at de var bekymrede for den fremtidige trafik, og hvordan gæster vil parkere i området...

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis mandag....