Aula rykkker ind i daginstitutionen

"Aula skal bruges til at kommunikere om børnenes hverdag og skal skabe et godt og trygt rum for al kommunikation omkring barnet. Derfor har sikkerhed og brugervenlighed været i højsædet i forbindelse med udviklingen af Aula. Vi har ønsket at skabe en enkel løsning, som er nem for medarbejderne at arbejde i, og hvor forældrene let kan følge med i børnenes hverdag."