Se billedserie Trappen i foyeren bliver nu jævnt oplyst fra både loftet og de indbyggede lamper. Foto: Frank S. Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Arthur har set lyset i bibliotekets foyer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arthur har set lyset i bibliotekets foyer

Lysdesigneren Arthur van der Zaag har renset rummet, så detaljerne træder frem, og lyset ikke bliver tabt på gulvet

Rudersdal - 12. december 2020 kl. 11:49 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

"Hvis der er godt lys, så ser man det ikke. Det er effekten af lyset man skal se, lys der er reflekteret på en flade," forklarer Arthur van der Zaag, mens vi kigger på biblioteksfoyerens røde murstensvægge.

Malerierne bliver oplyst af de nye lamper i det forsænkede loft ved indgangen til selve biblioteket og fra lamperne på de indfarvede skinner, der hænger fra loftet.

Arthur van der Zaag, der oprindeligt kommer fra Amsterdam bor i Birkerød, er lysdesigner og har påtaget sig opgaven med at forny belysningen i rummene før biblioteket. Hans speciale er at lave lys til museer og udstillinger, han har blandt andet lavet lyset til Anna Ancher-udstilling på Statens Museum for Kunst, Palmyra-udstillingen på Glyptoteket og på Søfartsmuseet i Helsingør.

Lys i krogene "Belysningen før var anonym og kedelig og ikke så rar at opholde sig i, uden karakter," vurderer lysmesteren, der lægger vægt på, at udnytte de nye muligheder som LED har givet hans fag.

"Det skal være en god kvalitet lys, der har en god farvegengivelse. Man kan lægge sin hånd under lyset og bruge den til at måle om lyset har de rigtige egenskaber," siger han, og giver et godt råd, som alle kan bruge.

"Her er ingen mørke hjørner, og det skal man huske på derhjemme, at få lys ind i de mørke kroge."

Arbejdet i Birkerød nærmer sig sin afslutning og denne torsdag er lysprogrammør Christian Stephensen fra firmaet Vanpee mødt op, for at hjælpe med at få digitaliseret indstillingerne for de enkelte lamper.

"Lyset i foyeren bliver indstillet af computeren, hvor vi laver forsekllige scenarier, der for eksempel passer til dag, aften, udstilling og fest," foklarer Arthur van der Zaag, mens han guider programmøren til at sætte mere eller mindre blus på de nye lamper, så alt lys giver mening.

Stjerner i loftet Trappen op til førstesalen er et eksempel.

"Før lyste de indbyggede lamper skarpt ned i siderne og ikke på midten af trinene. Jeg har blødt de indbyggede lamper op og lamperne i loftet lyser ned i ovaler, der passer til trappen," siger han og kigger op, hvor den mest markante synlige forskel fra før nok er stjernerne i loftet.

"Stjernerne markerer en slags centrum i rummet. De oplyser rummet uden at spilde en masse lys på gilvet" siger han, og gør opmærksom på, at rørene ikke er lige lange og hænger i vinkler, der følger loftet.

"Det har været en stor opgave for elektrikerne," vurderer han, tilfreds med resultatet.

Det er firmaet Enco El, der har stået for installationerne, som denne torsdag endnu mangler at blive færdige på toiletterne på 1. salen.