Det kan efterhånden virke som en mindre livstid siden, at man var i stand til at være en del af så store - og tætpakkede - forsamlinger som på dette billede. Billedet er taget ved sidste års udgave af Birkerød Kulturnat, hvor flere tusinde mennesker havde fundet vej til arrangementet, som blandt andet bød på en rooftop-koncert med Repeatles. Årets udgave af kulturnatten er aflyst. Foto: Allan Nørregaard

Arrangører: Corona aflyser årets højdepunkt

Listen over arrangementer, der grundet coronapandamien er blevet aflyst eller udsat, er efterhånden lang. Og eftersom pandemien stadig holder verden i et jerngreb, er det også en voksende liste.

- Efter pressemødet lørdag den 15. august stod det klart, at vi desværre er nødt til at aflyse årets højdepunkt i Birkerød, vores kulturnat, lyder det fra Jack Otto Kristensen, der er formand for Rudersdal Kulturparaply.

- Vi arrangører har siden juni arbejdet optimistisk ud fra, at forsamlingsforbuddet gjaldt indtil 31. august. Pressemødet om landets genåbning skød det håb ned med en forlængelse af forbuddet indtil 31. oktober. Så vi er tvunget til at aflyse.

- Vi er meget kede af det overfor de mange ildsjæle, der har lagt et stort arbejde i at forberede de enkelte arrangementer og overfor de mange besøgende, som havde glædet sig til en spændende aften i en levende by. Men det kan forhåbentlig bruges som udgangspunkt for en »running start« for næste års udgave af Birkerød Kulturnat, som vil være fredag den 10. september, slutter Jack Otto Kristensen.