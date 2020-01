Jette Vestergaard (t.v.), der er en af arrangørerne bag modeshowet, glæder sig over, at en flok gymnasiepiger skal medvirke i årets udgave af modeshowet - den 24. af slagsen Foto: Kenn Thomsen

Arrangør glæder sig over gymnasiepigers entre på catwalken

- Det er en stor glæde for os at have de unge med, og jeg er meget spændt på at se, om det også tiltrækker et ungt publikum. Det forventer vi da, for det er jo en lidt ny vinkel på vores modeshow at få de unge med, og det giver et frisk pust, som vi sætter stor pris på, siger Jette Vestergaard, der sammen med Kirsten Vestergaard har stået for modeshowet i de seneste 12 år.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her