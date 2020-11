Se billedserie Byplanudvalget i Rudersdal vil gerne opfordre husejerne til at plante grønne hegn mod vejen. Hvis man i stedet sætter plankeværk op, så skal de altså pilles ned igen. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Appel til husejerne: Grønne hegn frem for plankeværk mod vejen

Kommunens byplanudvalg opfordrer husejerne til at plante grønne hegn mod vejen. De udmærker sig ved både at være pæne, og modsat plankeværk, lovlige

Rudersdal - 11. november 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Det er først og fremmest en venlig opfordring, som formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen (Lokallisten) gerne vil sprede ud til kommunens husejere:

Plant grønne hegn mod vejen, så Rudersdal kan bevare sit smukke grønne udtryk.

Men... det er også et spørgsmål om, at der er flere og flere, som bygger et stort solidt plankeværk mod vejen, som sikkert er både praktisk og forhindrer forbipasserende i at kigge ind - men de er oftest også ulovlige.

"Vi ser flere og flere plankeværk skyde op i kommunen, og det pynter altså ikke. Samtidig er det i strid med de allerfleste lokalplaner. Det kan godt være, at folk ikke er klar over det, men de plankeværk skal altså ned igen," siger Anne Christiansen,

Hun har sat Rudersdal Avis stævne ved et solidt, nyetableret plankeværk i Øverød, som kommunen har indledt en sag på, og hvis man spadserer rundt i det ellers smukt grønne kvarter, kan hun udpege adskillige tilfælde af plankeværk og hegn, som faktisk er i strid med reglerne.

Kræver tid og ressourcer Byplan i Rudersdal Kommune er grundigt bagud i sagsbehandlingen, og det har blandt andet påvirket byggesagstiden negativt. Den kæmper man for at nedbringe, og derfor er det også en ekstra belastning, at der faktisk er så mange lovliggørelsessager som for eksempel om ulovlige plankeværk, for brede indkørsler og lignende.

"Vi får mange nabohenvendelser om denne slags forhold. Og hver gang skal sådan en henvendelse jo følges op, og det kræver jo noget sagsbehandling. Det er både tids- og ressourcekrævende, og det er dumt at bruge de kræfter bagudrettet. Vi har prioriteret nybyggeri frem for lovliggørelsessager, for det er vigtigere. Men reglerne skal stadig følges," siger Anne Christiansen.

Hun understreger, at der altså er konsekvenser ved at bygge i strid med lokalplanerne.

"Jeg ved, at der nok er nogen, som ikke er enige med os, men vi er altså rimeligt restriktive. Men denne slags sager tager tid, og der kan det måske se ud som om, der ikke er nogen konsekvens, når sådanne lovliggørelsessager måske tager halvandet år," siger hun.

Alt det bøvl vil hun allerhelst undgå - både af hensyn til de husejere som i sidste ende skal flytte eller rive sit plankeværk ned, og ikke mindst af hensyn til embedsværkets sagsbunker.

Derfor er opfordringen ganske klar - plant grønne hegn i efteråret, så man kan bevare kommunens grønne særpræg og udtryk.

Hvis man er i tvivl om, hvad man må bygge på sin grund, kan man tjekke den lokalplan, som gælder for en selv på www.rudersdal.dk/grundejer.

Og hvis der ikke er krav om grønt hegn, må man meget gerne plante et alligevel, lyder den kommunale opfordring.