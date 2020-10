Apoteker fra Nærum ny i spidsen for Danmarks Apotekerforening

Endvidere har han haft (og har fortsat) en række bestyrelsesposter i sektoren. Den nye formand vil blandt andet arbejde for at sikre, at apotekerne styrker deres position som en vigtig del af det nære sundhedsvæsen:

"Som dansker har man aldrig langt til nærmeste apotek. Det betyder let adgang til medicin og let adgang til rådgivning fra højt specialiserede lægemiddeleksperter. Vi gør meget i dag, men vi kan gøre endnu mere for at hjælpe borgerne og sikre bedre sundhed, hvis vi får lov," siger Jesper Gulev Larsen i en pressemeddelelse.