Antallet er spiritusuheld falder

I år er Rudersdal Kommune atter engang en del af Rådet for Sikker Trafiks kampagne mod spritkørsel. Tallene for Rudersdal Kommune går i den rigtige retning; nedad. Pressefoto

Rudersdal - 09. juli 2020 kl. 19:41 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med et tomt - næsten dødt - blik i øjnene og en tændt politisirene på hovedet stirrer den skaldede mand ud i intetheden, mens han efterligner lyden fra sirenen.

Gæsterne til selskabet, hvor der er røget noget alkohol indenbords, kigger lettere overraskede - måske en anelse skræmte - på manden, mens en hund gør alarmerende.

Du har måske selv set den. Kampagnevideoen fra Rådet for Sikker Trafik, der slutter på denne måde, da en gæst hastigt tømmer sit glas vin, griber sin jakke og rejser sig fra sin stol med ordene: »Nå, jeg kører nu. Det var hyggeligt«.

»Der er mange måder at stoppe spritkørsel på...hvad er din?«, lyder det efterfølgende fra en speaker.

Videoen er en del af den kampagne, som Rådet for Sikker Trafik står bag. En kampagne, som Rudersdal Kommune og politiet også deltager i, hvor man minder alle om at lade bilen stå, når de har drukket alkohol. Især i de kommende måneder er det budskab vigtigt at få ud.

Mange danskere bliver nemlig i Danmark og holder ferie i år, og det må forventes at resultere i et betydeligt antal sociale arrangementer, der som bekendt ofte får følgeskab af kolde øl, drinks eller et par gode flasker vin.

Og selvom antallet af registrerede uheld, hvor alkohol spillede ind, er lavt i Rudersdal Kommune, er det alligevel vigtigt for kommunen at sætte fokus på, hvor farligt det er at køre spirituskørsel.

I Rudersdal Kommune er tallene for spritkørsel således relativt lave, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. En statistik for antal politiregistrerede uheld de sidste fem år viser, at antallet af spiritusuheld fra 2018 til 2019 faldt med et enkelt fra fire til tre.

- Jeg er glad for, at udviklingen i Rudersdal Kommune går i den rigtige retning, og at ingen kom til skade i trafikken i 2019 som følge af alkohol. Men når det sker, er selv en enkelt tilskadekommen som følge af spirituskørsel stadig en for mange, siger Court Møller (R), der er formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Han tilføjer: - Derfor støtter jeg til fulde, at kommunen igen i år deltager i den landsdækkende kampagne. Spirituskørsel kan på ingen måde forsvares, og alle har et ansvar for at være med til at forhindre, at det sker.

Sidste sommer sigtede politiet 864 personer for spritkørsel i løbet af fem ugers kontrol i juni og juli. Alene i Nordsjællands politikreds blev 62 personer sigtet for spritkørsel hen over sommeren.

På landsplan var der i 2019 alkohol involveret i hver femte dødsulykke i trafikken. Denne sommer sætter politiet også ind med kontrol, og samtidig gennemfører Rudersdal Kommune, Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden kampagnen »Der er mange måder at stoppe spritkørsel på. Hvad er din?«.

Formålet med kampagnen er at minde folk om, at de kan være med til at forhindre spritkørsel ved at spørge deres gæster, hvordan de kommer hjem efter festen.

- Alt for mange bilister tager chancen og kører, selv om de er i tvivl om deres promille. Det er hamrende farligt, og det er derfor vigtigt, at omgivelserne også hjælper med til at forhindre, at det sker. Så før du serverer vin, øl eller drinks for dine gæster, så spørg dem lige, hvordan de kommer hjem. Det tvinger dem til at tage stilling til, om de skal drikke eller køre, siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Inden for det seneste år har fem procent af kvinderne og 11 procent af mændene kørt bil, selvom de var i tvivl om deres promille. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 4519 personer.