Anmeldt for at skyde ud over offentlig vej: - Havde ikke styr på sine våben

Rudersdal - 08. maj 2021 kl. 10:34 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Omkring klokken halv ni fredag aften modtog politiet flere anmeldelser om skyderi ved Gøngehusvej i Vedbæk.

Meldingen gik på, at der muligvis var tale om et jagtgevær, og der blev angiveligt affyret flere skud ud over offentlig vej fra en terrasse på grunden.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, David Borchersen.

Politiet rykkede derfor talstærkt ud med et større antal patruljer samt maskinpistoler, og vagtchefen fortæller, at aftenen da også endte med flere sigtelser for overtrædelse af våbenloven.

En ransagning af adressen afslørede forkert opbevaring af en salonriffel samt af bundstykket til en riffel.

- Der var ikke ordentlig styr på våbene, fortæller vagtchef David Borchersen fra Nordsjællands Politi.

På adressen fandt politiet ligeså et hardball-gevær, der skyder med små plastikkugler, og det er sandsynligvis brugen af dette mindre farlige gevær, de bekymrede naboer har reageret på.

