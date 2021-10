Se billedserie Siden jeg var teenager har jeg været vildt optaget af USA og familien Kennedy," siger Anders Agner Pedersen. Foto: PR

Anders har skrevet en krønike om Kennedy'erne - USAs største politiske dynasti

Anders Agner Pedersens bog 'Kennedy - historien om USA's største politiske dynasti' er som at læse en Netflix-serie. Avisen mødte forfatten til en snak om hans fascination af Kennedy-klanen

Rudersdal - 14. oktober 2021

Smukke, kloge og rige mennesker bosat i skønne villaer med forrygende udsigt over Atlanterhavet. Intriger, politik, kærlighed, mord, spektakulære dødsfald og et familieoverhoved, hvis forældre stammer fra fattige irske indvandrere, og hvis mål her i livet er, at han - eller en af hans sønner - en dag bliver præsident i USA.

Lyder det som noget, man har set i en serie på Netflix. Eller noget man godt kunne tænke sig at se? Og noget man godt kunne tænke sig at læse om?

Ja, vil de fleste sandsynligvis svare.

For det er familien Kennedy, det drejer sig om, og at læse Anders Agner Pedersens moppedreng af en bog, der bærer titlen KENNEDY - historien om USA's største politiske dynasti, er som at læse en tv-serie.

Bogen, der har syv af familiens mest karismatiske medlemmer på forsiden, er netop udkommet på Lindhardt og Ringhof. Og lige siden har Anders Agner Pedersen, der er chefredaktør på netmediet Kongressen.com samt forfatter til flere bøger, podcasts og teaterforestillinger om USA og Kennedy, turneret landet rundt og fortalt om den.

For interessen er stor. Så stor at fx Louisiana solgte 250 billetter i løbet af få dage. Og at de sandsynligvis gentager foredraget senere på sæsonen.

"Familien bliver ved med at fascinere. Det er bare en god historie med drama, magt, skønhed og historiske begivenheder. Og med store personligheder. Og så er det også en historie om præsident John F. Kennedy og justitsminister og præsidentkandidat Robert Kennedy, der er tidløse," siger Anders Agner Pedersen og fortsætter:

"Politisk er de lige så inspirerende i dag, som dengang, de levede. JFK holder en tale i 1962, hvor han udfolder sin vision om at sætte en mand på månen. Og her siger han: Vi gør det ikke, fordi det er let. Men fordi det er svært. Det er stadig en af mine egne favoritudtalelser," siger 36-årige Anders Agner Pedersen som med sin alder er et levende bevis på, at fortællingen om Kennedyerne lever i bedste velgående.

Inspireret af The Crown Når Anders Agner Pedersen har fundet vej til disse spalter, så skyldes det, at han bor i Søllerød sammen med sin hustru og to børn. Og at han er vokset op i Sorgenfri, har gået på Lyngby Private Skole og er student fra Virum Gymnasium. Det lokale er dermed på plads.

Anders Agner Pedersen har været fascineret af Kennedy'erne og USA, siden han var en stor dreng.

"Siden jeg startede min journalistiske karriere, har jeg tænkt, at det kunne være fantastisk at skrive bøger. Og den bog, som jeg drømte om at skrive, det er denne her. Der kom et par andre bøger indenom, men jeg har gået og taget tilløb til at skrive denne her familiekrønike, og nu var tiden inde," siger han.

I bogen folder han fortællingen om de enkelte familiemedlemmer ud. Koblet sammen med historiske eller andre markante begivenheder.

Inspirationen kom faktisk fra en Netflix-serie.

"Min kone og jeg kom lidt sent i gang med at se The Crown. Det er en fantastisk serie. Mens vi så den, tænkte jeg, at den måde, den er fortalt, hvor der ikke er en fast hovedperson, men at det er familien, der er hovedpersonen og den røde tråd, betyder, at der er en konstant ændringen i hovedrollehaverne. Nogen dør. Andre får en betydning pga. historiske begivenheder. Man ser historien gennem denne families prisme og perspektiv. Det var lige sådan, jeg ville fortælle historien om familien Kennedy," siger han.

At det skulle være the Crown, der gav inspiration, er måske ikke helt uventet. For familien er det tætteste, som USA har haft på en 'royal' familie.

Camelot-myten Ifølge Anders Agner Pedersen er det ikke mindst John F. Kennedys hustru Jackie, der bidrog aktivt til myten om sin afdøde mand og familien.

"Jeg synes, at historien om Jackie er spændende og vigtig for at forstå historien. Det er hende, der skaber koblingen mellem Kennedy og Camelot. En uge efter JFK bliver dræbt, giver hun et interview og fortæller om livet i Det Hvide Hus med JFK. Og her fortæller hun, at hans yndlingsplade var soundtracket til musicalen Camelot med Richard Burton," siger Anders Agner Pedersen.

Ifølge Anders Agner Pedersen vil hun opbygge et billede af årene i Det Hvide Hus som en lysende tid. Og drage paralleller til Kong Arthur og ridderne om det runde bord.

"Jeg betragter hende som en af de allervigtigste i forbindelse med familiens mytiske skær. I kølvandet på mordet træder hun i karakter som strateg. Det er hende, der arrangerer optog og en parade inspireret af Lincolns bisættelse. Det er også hende, der bestemmer, at han skal begraves på Arlington, så han ligger i en lige linje ned til Lincoln Memorial. Hun er en af historiens mest succesfulde spindoktorer. Og varetager hendes afdøde mands eftermæle," siger han.

Rosemary frem i lyset Få familier har været ramt af så mange tragedier som familien Kennedy. Flystyrt, drab, drukneulykker og sygdomme.

En af personerne, som få meget plads i bogen er Rosemary Kennedy, hvis skæbne ifølge Anders Agner Pedersen ikke tidligere har været fortalt på dansk.

Hun blev født med et mentalt handikap, og hendes far Joe Kennedy - far til JFK og otte andre børn - rådførte sig med en læge, der anbefalede 'det hvide snit'.

"Joe træffer beslutningen egenhændigt og fortæller ikke om den til sin kone, Rosemarys mor. Operationen får fatale konsekvenser, og Rosemary kan ikke længere bo hjemme, men bliver sendt på en institution. I de 28 år, der går, fra hun kommer dér, til Joe dør, besøger han hende ikke en eneste gang," siger Anders, der mener at historien er central og vigtig i forståelsen af flere af de andre centrale kennedyfigurers liv.

Flere af familiens medlemmer dedikerer nemlig deres liv til arbejdet med mentalt og psykisk handikappede.

Tæt på familien Anders Agner Pedersen var i forbindelse med bogens tilblivelse i USA. Og her besøgte han Kerry Kennedy, den tidligere justitsminister og præsidentkandidat Robert Kennedy's datter, i hendes hjem på The Kennedy Compound i Cape Cod, Massachusetts.

"Jeg havde lært hende at kende, fordi jeg tidligere havde interviewet hende i forbindelse med mine bøger. Og i 2018 var hun i København i forbindelse med en række arrangementer om politik og menneskerettigheder, hvor jeg og min kone var værter for et arrangement på Statens Museum for Kunst," siger han.

"I forbindelse med bogen talte jeg med hende, og hun spurgte om vi havde lyst til at se The Kennedy Compound på Cape Cod. Jeg har interesseret mig for familien, siden jeg var en stor dreng. Skrevet bøger om dem. Lavet shows, podcast, så at få lov til at komme ind på et område, der er lukket land, men som jeg har set på film, det var fantastisk. At være sammen med én, der går og fortæller, at her sov Uncle Jack, da han blev valgt til præsident, og det her er mine forældres hus, og min mor er faktisk hjemme nu, ja det er da bare fantastisk," siger han og fortsætter:

"Det er spændende at få lov til at komme sådan et sted. Et sted, jeg føler, jeg kender hver en centimeter af, men aldrig har været før. Jeg kunne godt se bagefter på telefonregningen, at jeg havde talt meget med min kone hjemme i Danmark. Men jeg var så fascineret af det, at jeg bare måtte dele det," siger Anders Agner Pedersen.