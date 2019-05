Anders Samuelsen: Valgkampen er startet for alvor

Kandidaterne til folketingsvalget er i fuld sving med at hænge plakater op, bla Anders Samuelsen, partileder for Liberal Alliance, der var i Nærum fra lørdag ved middagstid.

- Valgkampen starter sådan for alvor, når plakaterne kommer op og hænge. Og jeg glæder mig til at bruge valgkampen på at tale med danskerne i hele landet og her i Nordsjælland, hvor jeg stiller op. Det er et vigtigt valg, vi står overfor. Der er en masse partier, der har rigtig travlt med at bruge vores allesammens penge i den offentlige sektor – her vil jeg også huske at have fokus på at skabe værdi og vækst i den private sektor, der jo er dem, der betaler for velfærden.