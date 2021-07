Mange medarbejdere har sagt op på Søholmskolens Toftevang-afdeling, og det tager man alvorligt, lyder det fra skolebestyrelsen. Arkivfoto: Rudersdal Kommune

Toftevangskolen blev en del af Søholmskolen ved skolesammenlægningerne, og så begyndte medarbejderne at forsvinde, lyder det fra forælder. Andre forhold gør sig dog også gældende, siger kredsformand

Rudersdal - 07. juli 2021

Toftevangskolen var en skole med stærke traditioner med et positivt og stærkt fællesskab, og det var en skole, som Annika Yderstræde var glad for at sende sine to børn i, fortæller hun.

Men skolen var én af de skoler, der blev berørt af skolesammenlægningen, hvor 12 skoler blev til otte. Toftevangskolen blev slået sammen med Bistrupskolen, og det blev til Søholmskolen.

"Da det blev besluttet, at skolerne skulle lægges sammen, skete der noget. Nogle lærere stoppede allerede der, og så kom det efterfølgende drypvis," siger hun om det store antal lærere, der har forladt skolen, siden skolesammenlægningen blev vedtaget.

Fra januar til juli 2020 fik Rudersdal Kommune opsigelser fra fire lærere og to pædagoger fra Søholmskolens Toftevang-afdeling, oplyser kommunen i en aktindsigt. Fra august 2020, da skolesammenlægningen trådte i kraft, til 1. juli i år har yderligere 11 lærere (to gik på pension, én var i en midlertidig stilling), to afdelingsledere og én specialpædagog opsagt deres stillinger.

"Det er et højt tal," siger kredsformand for Rudersdalkredsen i Danmarks Lærerforening, Marianne Toftgaard, til Rudersdal Avis.

Vigtigst, at lærerne trives "Det er ærgerligt, at dygtige lærere stopper. Når mange medarbejdere stopper på samme tid, giver det uro. Skolens værdier flytter med ud, og det bliver sværere at løfte det gode fra Toftevang ind. Det er gået fra at være en god skole med stærke traditioner til et sted, hvor mange lærere siger op, og der er stor udskiftning. Hvem skal så bære det gode videre og bygge ovenpå det. Det vigtigste er, at lærerne trives, og jeg kan godt være bekymret for, at det er dét, der er problemet," siger Annika Yderstræde.

Tager det alvorligt Skolebestyrelsen på Søholmskolen ser dog også med alvor på det store antal medarbejdere, der på kort tid har forladt skolen.

"Uanset årsagerne, som er mangeartede, er det alt for mange medarbejdere at skulle sig farvel til på forholdsvis kort tid, og både vi og skolens ledelse tager denne udvikling alvorligt. Det er derfor meget vigtigt, at vi - sammen med ledelsen - kontinuerligt forholder os til de forskellige årsager til afgang for dermed at sikre, at vi kan vende udviklingen," skriver skolebestyrelsen i et brev til Rudersdal Avis og tilføjer:

"I den kommende tid har vi derfor fokus på at give ledelsen den nødvendige støtte i - og opbakning til - at lære af den seneste tid og på den baggrund forsætte arbejdet med at fastholde de værdifulde, tilbageværende lærerkræfter i et nyt, stærkt team af lærere på Toftevang. Resultaterne af den arbejdspladsvurdering, der blev gennemført på begge matrikler i foråret 2021 vil naturligt indgå i det arbejde."

Corona og ledelsesskift Kredsformand Marianne Toftgaard understreger, at hun ikke med sikkerhed ved, hvorfor så mange medarbejdere er stoppet. Men hun påpeger, at skolen har været påvirket af tre markante forhold.

"Man har været ramt af både corona, ledelsesskift og sammenlægning, og det er mange ting på samme tid. Vi har en god arbejdstidsaftale, men vi ligger højt i undervisningstimetal. Ender man med at skulle forholde sig til de tre store ting, og man også underviser meget, så kan det være, at man foretrækker et job med et andet undervisningstimetal, så det medvirker til, at man flytter," siger hun og fortsætter:

"Hvis man kun kæmpede med én af delene, så kunne man håndtere det. Men når man har alle tre ting på én gang, så kan det være for meget," siger hun.

Forælder Annika Yderstræde mener, at den store udskiftning har konsekvenser for børnene.

"Mange børn skifter lærere. Min ældste dreng skal have en ny lærer i stort set alle fag. Den ene lærer, de ikke skal have længere, har de haft i fire måneder. For eleverne giver det stor uro i forhold til, hvem de har som underviser. Det kan have betydning for læring og trivsel," siger hun.

Plads til kritik Forventningen er dog, at problemet løses, siger hun.

"Jeg forventer, at der bliver taget hånd om det. Og jeg håber, at skoleledelsen og skoleforvaltningen kan få sat en prop i det her. Hvis det er at sænke farten på omlægningen og være mere inddragende og lyttende, så må man gøre det, så vi kan holde på de gode lærere, vi har, og på de nye lærere, der bliver ansat. Så den gode kultur kan få lov at overleve i denne sammenhæng," siger hun.

"Vi fik et sommerbrev fra ledelsen, hvor de mange opsigelser kort nævnes. Men det er svært at vide, hvordan man skal læse det. Der står, at nogle mistede modet på grund af corona i forhold til at vente. Men jeg vil ikke sige, at dem, der har sagt op, ikke er modige. Der står i brevet, at man skal være på samme hold. Det skal man, men man må også gerne sætte spørgsmålstegn ved tingene, og det skal der lyttes til. Man må gerne være kritisk," siger Annika Yderstræde.