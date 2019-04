Som den eneste forsvarsminister i nyere tid har Claus Hjort Frederiksen været rundt på samtlige 31 danske tjenestesteder i landet. Det har været vigtigt for ham, fordi de danske værn er under omstilling til en ny sikkerhedspolitisk virkelighed, hvor vores demokrati blandt andet er truet af troldefabrikker, der kun har til formål at skabe splid i befolkningen. Foto: Allan Nørregaard

Alle generationer må slås for demokratiet

- Alle generationer må slås for demokratiet. Jeg er selv vokset op med den opfattelse, at alle ønskede sig demokrati, hvor lov og ret hersker. Jeg må bare konstatere, at den opfattelse er blevet rykket de seneste år. Fremmede magter - blandt andre Rusland - forsøger målrettet at undergrave vores demokrati med handlinger, der udelukkende har til formål at skabe splittelse og usikkerhed om, hvad der er rigtigt og forkert, siger Claus Hjort Frederiksen til Frederiksborg Amts Avis.

Tidligere blev krig ført til lands til vands og i luften, men i dag vil en krig også foregå i cyberspace, hvor blandt andet internettets mangfoldighed og ukontrollerede form er et slaraffenland for spredning af falske informationer. Det har allerede nu sat vores dyrebare demokrati under pres, lyder advarslen fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der er opstillet til Folketinget for Venstre i Rudersdalkredsen:

