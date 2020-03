Se billedserie Aaarghh - Alle film-forestillinger er aflyst i de lokale biografer i de kommende uger for at mindske spredningen af Corona-virus. I stedet kan man hygge sig hjemme med børnene og eksempelvis se Madagascar 2.

Al underholdning er aflyst i de kommende uger

Rudersdal - 12. marts 2020 kl. 17:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museer, udstillinger og de lokale biografer er nu lukket ned - foreløbigt i de kommende to uger for at mindske spredningen af Corona-virus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

Gl. Holtegaard holder midlertidig lukket til og med den 27. marts 2020.

- Vores gæsters sikkerhed og helbred er altid vores førsteprioritet, og vi følger derfor myndighedernes anvisninger. Vi fortsætter med at følge anvisningerne tæt og opdaterer løbende vores hjemmeside, skriver Gl. Holtegaard i en pressemeddelelse.

Lukningen af Gl. Holtegaard betyder, at alle arrangementer, der skulle have fundet sted i kunsthallen i perioden 12. marts - 27. marts er aflyst. Det drejer sig om arrangementerne »Art Walk« og »Garden Walk« den 15. marts, »Kunst & Cider« den 18. marts samt »Popsicle Index Workshop« den 24. marts.

- Har du billet til et arrangement, som er aflyst, får du automatisk refunderet din billet. Du skal ikke foretage dig noget, skriver Gl. Holtegaard videre i pressemeddelelsen.

Også Rudersdal Museer har lukket helt ned.

Mothsgården, Vedbækfundene, Historisk Arkiv og Rudersdal Museers administration er indtil videre lukket til 30. marts, og ingen af de planlagte arrangementer vil blive afholdt i perioden.

Det samme gælder de lokale biografer - Reprise Teatret og Birkerød Bio. Her er alle forestillinger foreløbigt aflyst til og med 25. marts på grund af frygten for spredning af Covid19.

Og til alle dem, der havde glædet sig til en god koncert, et godt grin eller en stor oplevelse i MantziusLive i den kommende tid er meldingen også nedslående:

Aflyst - aflyst - aflyst - Grundet myndighedernes udmelding onsdag aften er MantziusLive og Kulturcenter Mantzius lukket med øjeblikkelig virkning fra torsdag d. 12. marts og frem til 31. marts 2020. Alle arrangementer og aktiviteter på MantziusLive og Kulturcenter Mantzius bliver enten udskudt eller aflyst. Den midlertidige lukning omfatter også alle institutioner og mødelokaler på Kulturcenter Mantzius. MantziusLive vil forsøge at flytte arrangementer til en ny dato, hvor det er muligt. Hvis det ikke er muligt at flytte arrangementer frem, er vi nødsaget til at aflyse. Vi arbejder på at få afklaret status på vores kommende arrangementer og vil informere omkring hvert enkelt arrangement, når vi ved mere på Facebook og MantziusLive.dk, skriver kulturcentret på sin hjemmeside.

Gæster med billet til et af de kommende arrangementer i marts, vil blive kontaktet direkte på mail hurtigst muligt.

- Du kan opleve ventetid på denne information eller på besvarelse af eventuelle henvendelser. Vi beder i denne sammenhæng om jeres fortsatte forståelse og tålmodighed ift. vores og vores hårdtarbejdende kollegaer hos vores billetudbyder Ticketmasters arbejde, kan man læse på Mantziuslive.dk.

Birkerød Kunstforening følger ligeledes nøje regeringens initiativer og retningslinjer i forbindelse med Corona-situationen og holder lukket - indtil videre og som minimum frem til den 30. marts.

- Det betyder, at man ikke længere kan se udstillingen »Foto og papir i flere lag« med kunstfotografen Josephine Ernst og grafikeren og papirkunstneren Gitte Harslev. Samtidig medfører det, at ferniseringen på vores næste udstilling, »Par - Parallel« med kunstnerne Hanne Sie og Joseph Salamon, der var programsat til den 28. marts, foreløbigt udsættes til lørdag den 4. april klokken 13.00-15.00 i Birkerød Gl. Præstegård. Disse datoer er med forbehold for, om der kommer nye, ændrede retningslinjer fra myndighederne, siger Nils Bjervig til Frederiksborg Amts Avis.