Se billedserie Sidste år bød Rudersdal på mange tilbud, så det er blevet en smule nemmere at bryde med ensomheden. Blandt tilbuddene er Søndagscafe, spis-sammen-aftener, inviter din nabo med i aktivitetscenter, gå-tur-venner, motionsvenner, spise-med-venner, løb med Grøn Puls 60+ og meget andet.

Aktiviteter skal afhjælpe ensomheden

Rudersdal - 25. maj 2018 kl. 06:09 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ensomhed er et stigende samfundsproblem, som Rudersdal Kommune i tæt samarbejde med foreninger og organisationer forsøger at knække kurven på, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Det har mundet ud i en række initiativer, der skal forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed, især blandt seniorer.

Huset Teglporten i Birkerød er et af flere steder, der har skruet op for aktiviteterne og netværksmulighederne. Her er der sket en omorganisering, så det rette tilbud til borgeren er i centrum. På Teglporten 11, der er for et par år siden blev renoveret, er der blandt andet plads til den brystkræftramte, der går til genoptræning, unge med psykosociale vanskeligheder, enlige mænd, der går til træsløjd eller mandemadlavning.

Vita er en af dem, som er meget glad for at komme på Teglporten. Hun er 78 år og ønsker ikke sit efternavn i avisen. Hun blev syg af kræft for noget tid siden, blev opereret og skulle derefter komme sig. Hun var bare ikke så god til at spise nok efter sygdomsperioden.

- Det var maden der gjorde, at jeg begyndte at komme på Teglporten. Jeg spiste ikke nok og skulle tage på. Jeg var meget alene, fordi min familie bor langt væk, og jeg er ikke så god til at komme ud at møde nye mennesker, siger Vita.

Hun fortsætter: - Det var været fantastisk godt for mig at komme på Teglporten i caféen. Det bliver mere og mere hyggeligt, for efterhånden kender jeg flere og flere, og jeg går også til gymnastik nu.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Kenneth Birkholm (K), glæder sig over det øgede fokus på at bryde med ensomheden.

- Det er lige præcis mennesker og relationer, der er interessant for den borger, der oplever at være ufrivilligt isoleret. På Teglporten har man virkelig forstået at møde borgeren på en ny måde. Det er en stor fordel at være i det samme hus, så man kender borgerens behov og kan inspirere hinanden på tværs, siger Kenneth Birkholm

Han supplerer: - Aktiviteter og samvær er kernen i at mindske ensomheden. Her skabes grobund for nærvær mellem mennesker, og ensomheden brydes gennem alle de små ting, vi alle kan gøre i hverdagen som medmennesker.

