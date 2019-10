Se billedserie Der er indgået en budgetaftale for Rudersdal Kommune mellem Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre for budgetperioden 2020-23. Her ses Rudersdals borgmester Jens Ive (V)... Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Aftaleparter: Budgettet har fokus på børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Aftaleparter: Budgettet har fokus på børn og unge

Rudersdal - 24. oktober 2019 kl. 15:36 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejen er lagt for Rudersdals økonomi de kommende år. Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre har netop indgået en aftale for budgetperioden 2020-23. Aftalen fokuserer navnlig på børn og unge og ikke mindst på skoleområdet. Samlet tilføres næsten 100 mllioner kroner i budgetperioden til dette fokusområde, skriver parterne i en pressemeddelelse.

Rudersdals borgmester, Jens Ive (V) har denne kommentar til aftalen:

- Der er tale om et ambitiøst budget i balance og med et højt aktivitetsniveau på investeringssiden. På grund af den fortsatte usikkerhed om den fremtidige udligning har vi valgt at hæve skatten med 0,3 procentpoint til 22,8 procent. Det er fortsat en af landets laveste.

Kvalitet og faglighed Ifølge pressemeddelelsen ønsker aftaleparterne at fastholde ambitionen om høj kvalitet og stærk faglighed i folkeskolen. Forudsætningen er ikke mindst en robust økonomi på alle skoler og helt ned i de enkelte klasser.

- Gennem det seneste år har der været arbejdet med en ny struktur i folkeskolen i Rudersdal. Skal vi lykkes med at gennemføre en ny struktur med høj kvalitet, stærk faglighed og godt arbejdsmiljø for kommunens dygtige medarbejdere, kræver det betydelige investeringer. Det gælder de fysiske rammer, omkostninger forbundet med ændringen af skolernes struktur og midler til at sikre skolernes økonomi, så de forsat kan tilbyde de bedst mulige undervisningsressourcer. Alene til skoleområdet afsættes der derfor 69 millioner kroner i budgetperioden, oplyser borgmesteren.

Aftalepartnerne er også enige om, som Frederiksborg Amts Avis skrev om i går, at budgetaftalen og aftalen om ny skolestruktur, som den er indstillet af Børne- og Skoleudvalget, skal ses som et hele. Derudover er der enighed om, at de fremadrettede strukturbesparelser ikke kan tages fra det elevrelaterede krone-beløb. Endelig er aftaleparterne enige om, at skoledelserne og samarbejdet på tværs skal styrkes.

S: Investering i skolerne - Vi skal lære af hinanden, og vi skal frem for alt have lysten og viljen til at kunne justere kursen på baggrund af de erfaringer, vi høster. Derfor har vi bedt direktionen om et oplæg til, hvordan samarbejdet kan forbedres med det overordnede mål både at styrke skoleledelserne og sikre et solidt grundlag for videreudvikling af folkeskolen i Rudersdal, siger Jens Ive.

Han bliver suppleret af den socialdemokratiske gruppeformand Kristine Thrane:

- Jeg er meget tilfreds med den budgetaftale, vi har indgået. Det har været meget væsentligt for os, at der bliver investeret markant ikke alene i skolerne, men også i dagtilbudsområdet og i en særlig indsats for vores udsatte børn og unge. Navnlig glæder jeg mig over, at det har været muligt for os at investere i skoleområdet for at skabe de bedste forudsætninger for de ændringer af skolestrukturen, som vi nu skal i gang med.

R: Skolerne styrkes Også den radikale gruppeformand i kommunalbestyrelsen byder ind:

- Skolestruktur har fyldt meget i den offentlige debat de seneste måneder. Det er helt naturligt, at forældre er dybt involverede i og også bekymrede for rammerne for deres børns skolegang. Med denne aftale har vi skabt et solidt økonomisk grundlag for at lykkes. Samtidig har vi indgået en politisk aftale, som blandt andet sikrer, at skolerne også fremadrettet har økonomi til at sikre høj kvalitet i undervisningen, ligesom vi målrettet vil støtte de enkelte skolers ledelser, siger Court Møller.

Rudersdals borgmester beklager, at det ikke har været muligt at nå til enighed med kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer, således at det kun er Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der står bag budgettet.

Aftalen i sin helhed indgår nu i kommunalbestyrelsens 2. behandling med baggrund i 14 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer. Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag...