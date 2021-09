Rudersdal Kommunes afgangselever har præsteret endog rigtige flotte resultater, når man ser på deres karaktergennemsnit, hvor 9. klasse- eleverne har fået det højeste gennemsnit, der er målt i kommunens historie. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Afgangselever scorer topkarakterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afgangselever scorer topkarakterer

Ved forsommerens afgangsprøver fik Rudersdal Kommunes 9. klasseelever det højeste karaktergennemsnit, der nogensinde er opnået i kommunen. Det vækker glæde og stolthed hos udvalgsformand.

Rudersdal - 07. september 2021 kl. 18:13 Kontakt redaktionen

Skoleelevers trivsel og faglige udbytte blev sat på prøve under coronakrisen, hvor en stor del af skolelivet udspillede sig hjemme i sofaen eller ved køkkenbordet og med computerskærmen som eneste forbindelse til venner og skolens voksne.

Ikke desto mindre klarede afgangseleverne i Rudersdal Kommune sig bedre end nogensinde ved forsommerens prøver, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Eleverne scorede således det højeste karaktergennemsnit, der nogensinde er målt i Rudersdal Kommunes historie.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for og stolt over vores dygtige unge mennesker og deres flotte resultat. Især set i lyset af et skoleår med nødundervisning og under vanskelige omstændigheder, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V).

Han fortsætter: - Skolernes medarbejdere og ledere fortjener stor ros og kæmpe respekt for deres indsats. De er lykkedes med at bedrive god undervisning under svære betingelser og har en stor andel i de imponerende karakterer.

Fem fag rykker Efter at det i 2020 var årskaraktererne, der talte for eleverne, blev afgangsprøverne i 2021 gennemført i de bundne prøvefag samt projektopgaven for kommunens knap 600 afgangselever. Karaktergennemsnittet for projektopgaven ligger på 9,15, mens karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag ligger på 8,75.

I fem af de otte prøver opnåede eleverne det højeste gennemsnit nogensinde i Rudersdal Kommunes historie. Det var i prøverne skriftlig og mundtlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik med og uden hjælpemidler, hvor eleverne opnåede et snit på mellem 8,67 og 9,57.

Skoler slog deres rekord Alle otte skoler i Rudersdal har et snit over 8, hvilket ligger væsentligt over landsgennemsnittet fra 2019 på 7,4. Fire skoler slog desuden egne bedste afgangsprøveresultater og opnåede det højeste karaktergennemsnit i skolens historie. Det drejer sig om Holte Skole med et gennemsnit på 9,46, Vedbæk Skole med 9,42, Trørødskolen med 8,65 og Birkerød Skole landede på 8,56.

Dette års landsgennemsnit er endnu ikke offentliggjort, og det er dermed for tidligt at sige, om det høje snit er en tendens landet over. Dog siger resultatet i Rudersdal, at afgangseleverne trods de særlige omstændigheder under corona har klaret sig rigtig godt.