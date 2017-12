Afgående formand for første gang enig med Mona

Den afgående formand for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Jens Bruhn (S), er ifølge udsagn for første gang nogensinde enig med Mona Madsen (L). Det sagde han under kommunalbestyrelsens førstebehandling af lønstigninger til udvalgsformændene.

Lønstigning til de kommende udvalgsformænd var på dagsordenen på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, og ikke alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, deriblandt afgående udvalgsformand Jens Bruhn (S), er lige begejstrede, skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag. Der er lagt op til en lønstigning til de kommende udvalgsformænd i Rudersdal Kommune, som kan se frem til, at deres vederlag sættes op fra 20 procent til 25 procent af borgmesterens vederlag.

Op til kommunalbestyrelsesmødet i onsdags, hvor den nye kommunalbestyrelse konstituerede sig og sagen blev førstebehandlet, havde Mona Madsen (L) meldt ud, at hun ikke var meget for stigningen. Det havde hun blandt andet gjort i et debatindlæg og interviews i Rudersdal Avis og i Frederiksborg Amts Avis.

En holdning hun tilsyneladende ændrede, da Lokallisten tirsdag udsendte en »præcisering«, hvor de fastslog, at de »naturligvis« stod bag den aftale, der var indgået i forbindelse med konstitueringen, hvor en del af aftalen altså er, at formandshonorarerne skal sættes op. Præciseringen bar alle fire af Lokallistens kommunalbestyrelsesmedlemmers signaturer - inklusiv Mona Madsens.

»Denne aftale står vi naturligvis alle bag, uanset hvad der måtte være fremgået af et tidligere læserbrev i sagen«, som det stod at læse i den udsendte præcisering.

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor Mona Madsen i øvrigt ikke var til stede, viste det sig dog, at hun havde nogle meningsfæller - eller i hvert fald meningsfæller til sin tidligere holdning. Således den afgående formand for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Jens Bruhn (S), som efter knap 25 år i kommunalpolitik ikke genopstillede ved årets kommunalvalg:

- Jeg vil gerne sige, at jeg er lidt ked af den her form, som det er kommet frem på med forhøjelserne af de honorarer. Jeg har intet imod, at man bliver betalt for det arbejde, man laver, og vilkårene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal selvfølgelig være så optimale som muligt. Men for et år siden havde vi den samme diskussion, og da borgmesterens honorar blev sat op, diskuterede vi, om det også skulle ske for de almindelige kommunalbestyrelsesmedlemmer, sagde Jens Bruhn, der fortsatte:

- Jeg foreslog, at det skulle man gøre i ét hug og få det gjort nu, når man var i gang. Men jeg blev belært af næsten alle jer andre, der er her i dag, at det var helt fejlagtigt. Når vi nu havde lavet nedskæringer på ældreområdet og så videre, så kunne vi ikke være bekendte at sætte vores diæter i vejret. Det ville være fuldstændig uetisk. Jeg hørte efter, hvad I sagde, holdt partidisciplinen og stemte sådan, som det blev.

Jens Bruhn satte herefter spørgsmålstegn ved, hvad der havde ændret sig, siden denne diskussion for knap et år siden. Selv kunne Jens Bruhn nemlig ikke få øje på, hvad det skulle være.

- Jeg ser stadigvæk den argumentation, I brugte overfor mig. Der er ikke ændret ét komma i det, og nu vil I så sætte lønnen op. Jeg synes, at det har været en dårlig proces - og der må jeg jo sige vi - har haft her, fordi det måske havde været mere passende at tage det op i forbindelse med budgettet, sagde Jens Bruhn.

- Nu er det jo mit næstesidste møde som kommunalbestyrelsesmedlem, og jeg skal ikke sætte kæppe i hjulet. Jeg vil bare sige, at jeg vil ikke stemme for det her forslag, fordi jeg synes ikke, at det er okay med den måde, det er forgået på, sluttede Jens Bruhn.

Og det afholdt han sig så fra at gøre, da der skulle stemmes om forslaget, hvor både han og Dansk Folkepartis gruppe ved Erik Gissel Jensen undlod at stemme, mens Enhedslistens gruppe ved Jacob Jensen som den eneste stemte imod. Ligesom Jens Bruhn knyttede Jacob Jensen også en kommentar til lønstigningen.

- Jeg tager også udgangspunkt i alle de nedskæringer og besparelser, der er kommet. Jeg behøver ikke at holde en lang tale om, hvor dårligt de besparelser og nedskæringer kommunalbestyrelsen har vedtaget harmonerer med, at man efterfølgende sætter sine egne lønninger op. Derfor stemmer vi i Enhedslisten imod, sagde Jacob Jensen, inden Jens Bruhn igen fik ordet.

- Jeg har aldrig, i de år jeg har været her, været med til at sætte vederlagene i vejret procentmæssigt. Vi kørte det tilbage til 20 procent for et år siden, og derfor er det en ny situation, vi befinder os i i år, at vi sætter det op til 25 procent. Og det er dét, jeg stejler imod, og jeg synes, at det er dårligt planlagt, og det er også en - efter min mening - uheldig start på en ny kommunalbestyrelse, sagde Jens Bruhn, inden han sluttede:

- Og så vil jeg gerne sige en ting: Jeg har aldrig nogensinde været enig med Mona Madsen om noget som helst, og det, der er det mærkelige er, at det er jeg i dag, sagde Jens Bruhn.

- Og så er hun her ikke engang, tilføjede Jens Bruhns partifælle Poul Bach og fremkaldte spredt latter.

Derefter skete der noget, som for den indviede måske kunne forekomme - næsten - lige så mærkeligt, som at Jens Bruhn var enig med Mona Madsen. For Poul Bach, med hvem Jens Bruhn også har haft sine kontroverser igennem årene, havde nemlig bedt om ordet, men da borgmester Jens Ive (V) ville give det til ham, takkede han pænt nej med ordene:

- Jeg er dækket ind af Jens Bruhns replik.

Forslaget om lønstigningen blev tiltrådt af kommunalbestyrelsen, da 15 medlemmer stemte for, et medlem imod og to medlemmer undlod at stemme.

Fem medlemmer var fraværende ved onsdagens møde, og udover Mona Madsen var det Claus Holmegaard Larsen (LA), Maria Steno (L), Camilla Barner Christensen (V) og Anne Anbo (V).

Den tiltrådte indstilling skal behandles for anden gang på kommunalbestyrelsesmødet, der er det sidste for den nuværende kommunalbestyrelse, på onsdag. Dog med den ændring, at tillægsbevillingen til forslaget nedsættes fra 600.000 kroner til 400.000 kroner, fordi borgmesteren kunne oplyse, at der er mulighed for finansiering af 200.000 kroner inden for den eksisterende bevilling.