Adgangen til rådhus bliver den nye kommunalbestyrelses opgave

Stor enighed om at etablere fri adgang til rådssalen i Holte »hurtigst muligt«.

Rudersdal - 14. september 2021

Når den kommende kommunalbestyrelse skal mødes første gang, kan det meget vel blive et andet sted end i rådhusets rådssal. Eller ...?

Ved det seneste møde i kommunalbestyrelsen skulle man tage stilling til et forslag, som Enhedslisten, i samarbejde med SF, havde stillet. Som vi tidligere har fortalt i avisen er der utilfredshed med den manglende tilgængelighed på rådhuset for for eksempel kørestolsbrugere.

Eksemplet ved omtalen i Frederiksborg Amts Avis 31. august var Vibeke Baden Laursen, der stiller op til årets kommunalvalg for Enhedslisten, men som ikke kan komme ind i rådssalen ved egen kraft, fordi hun sidder i kørestol. Problemet er, at adgangen til rådhuset elevator er for snæver til kørestolen, og da rådhuset er fredet, er det ikke sådan lige at skabe mere plads.

Uden tidsfrist I sit forslag stillede Enhedslisten krav om, at problemet skulle være løst senest 31. december i år, men sådan bliver det ikke. Forslaget kom i mindretal med stemmer fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstre.

De stillede til gengæld et modforslag, hvoraf det fremgik, at de tre partier sådan set var enige i, at den manglende tilgængelighed er et demokratisk problem, der skal gøres noget ved »hurtigst muligt«. Men man var ikke klar til at sætte en dato på. I stedet skal forvaltningen inden årets udgang lave en oversigt over mulige løsninger med respekt for fredningen, mens spørgsmålet om, hvor politikerne skal mødes efter 1. januar blev sendt videre til den kommende kommunalbestyrelse.

Bredere fokus Forslaget blev vedtaget af den samlede kommunalbestyrelse.

- Som jeg forstår beslutningen, er der lige nu lovet en plan. Hvis jeg bliver valgt ind, skal jeg nok holde fast, så det ikke bliver en syltekrukke, siger Christoffer Emil Jørgensen, der selv var med til at gøre opmærksom på problemet her i avisen. Han er Enhedslistens nye spidskandidat, og dermed sandsynligvis med i den kommende kommunalbestyrelse.

- Jeg synes det er positivt, at der er lagt op til et lidt bredere fokus i forslaget, så det for eksempel også kommer til at handle om blinde og svagtseendes vilkår, og om rådhuset som arbejdsplads, slutter han.

Fakta Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Venstres forslag der blev enstemmigt vedtaget:

I respekt for, at rådhuset er fredet foreslår vi, at

- forvaltningen inden årets udgang udarbejder en foreløbig oversigt over mulige løsningsforslag med henblik på en efterfølgende kvalificering af et eller flere forslag. For at understøtte initiativet vil vi arbejde for, at der i den kommende budgetaftale oprettes en tilgængelighedspulje, som udmøntes i samarbejde med Handicaprådet.

- spørgsmålet om mødested efter den 1. januar 2022 overdrages til den kommende kommunalbestyrelse fsp