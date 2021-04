Ældre sagen boomer i Ruderdal: Så mange medlemmer har de

"Vi er en organisation, der udelukkende interesserer os for de ældres forhold og er på ingen måde partipolitiske," siger lokalformand Gerner Nielsen.

32 medlemmer mangler der, før Ældre Sagen i Rudersdal runder medlem nummer 10.000. Vedkommende vil blive fejret med blomster, siger lokalformanden Gerner Nielsen, der har mange mulige forklaringe

04. april 2021

Ældre Sagen har på fem år fået 2.500 nye medlemmer og mangler nu blot 32 i at nå 10.000. Det svarer til, at næsten 20 procent af kommunens borgere har tegnet et medlemskab. Og at 65 procent af kommunens borgerne over 60 år er medlemmer.

Ældre Sagens chefredaktør og kommunikationskonsulent Ingelise Skrydstrup har en mulig forklaring på det høje medlemstal.

"Gerner er fantastisk," siger hun.

Gerner hedder Nielsen til efternavn, og han har været formand for Rudersdal lokalafdeling siden 2015, hvor Birkerød og Rudersdalafdelingen blev samlet til en enhed.

"Der er ingen tvivl om, at sammenlægningen har betydet, at vi har fået en stærkere forening," siger Gerner Nielsen.

Men medlemmerne kommer ikke af sig selv.

"Vores frivillige og bestyrelsen gør et stort arbejde," siger han.

Selv lægger han omkring 35 ugentlige timer i Ældre Sagens arbejde.

Inden han blev frivillig i organisationen var Gerner Nielsen administrerende direktør i Point, der efter salg nu hedder Verifone.

"Jeg var sammen med den nye direktør i 14 måneder og opnåede det, jeg havde ønsket mig. Nemlig at trappe langsomt ned. Den sidste dag, jeg var der, skrev jeg en mail ud, at jeg nu vidste, at det var tid, for de eneste mails, jeg fik, var tillykke med fødselsdagen, og at nu er der kage i kantinen. Så er det tid at holde op," griner han.

Ældrepolitisk arbejde Men som 62-årig var der stadig meget energi, der skulle brændes af. Og det er dén, han har kastet ind i Ældre Sagen.

"Ældrepolitik er et område, der er vanskeligt at håndtere, og der er ikke andre end Ældre Sagen, der tegner området. Vi er en organisation, der udelukkende interesserer os for de ældres forhold og er på ingen måde partipolitiske," siger han.

Det er langt de færreste af de 10.000 medlemmer, hvor den yngste er 18 år og den ældste er 105 år, der møder op til foreningens mange arrangementer.

"Der er flere grunde til, at folk bliver medlem. Mange siger, at de gerne vil støtte vores arbejde, og mange er medlemmer, fordi de får rabatter på forskellige ting som restauranter, forsikringer og kulturbesøg. Blandt andet på Gl. Holtegaard," siger Gerner Nielsen.

Bestyrelsen i Rudersdal Kredsen består af 11 personer. Og der er cirka 30 aktivitetsledere, der står for alt fra stavgang og litteraturkredse til madlavning og udflugter.

"Der er meget kort fra idé til handling, og hvis man gerne vil oprettet et hold, så kan man bare henvende sig. Senest har vi oprettet et stavgangshold fra Vedbæk, fordi en borgere kontaktede os og sagde, at hun gerne ville stå for det," siger Gerner Nielsen og understreger, at man godt kan deltage på et hold, selvom man ikke er medlem. Og at de fleste af aktiviteterne er gratis.

Når medlem nummer 10.000 er en realitet, vil Gerner Nielsen kontakte vedkommende og høre, om det nye medlem har lyst til et besøg. Og en buket blomster.