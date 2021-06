Gerner Nielsen, der er lokalformand for Ældre Sagen i Rudersdal, glæder sig over, at kommunen selv har opdaget, at 860 plejehjemsborgere har betalt for mange penge til kommunen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ældre Sagen: Glædeligt at kommune selv opdager fejl og tilbagebetaler penge til plejehjemsbeboere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre Sagen: Glædeligt at kommune selv opdager fejl og tilbagebetaler penge til plejehjemsbeboere

Hos Ældre Sagen i Rudersdal er man tilfreds med, at kommunen selv har opdaget en fejl, der betyder, at plejehjemsbeboere i en årrække har betalt omkring 5 millioner kroner for meget.

Rudersdal - 17. juni 2021 kl. 05:03 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Hos Ældre Sagen i Rudersdal glæder formanden, Gerner Nielsen, sig over, at en fejl, hvor Rudersdal Kommune over en periode på tre år har opkrævet omkring 5 millioner kroner for meget fra i alt 860 plejehjemsbeboere, ender med, at kommunen tilbagebetaler pengene.

- Det er selvfølgelig ikke rimeligt, at du bliver opkrævet flere penge end, hvad der er belæg for, så jeg synes, at det er godt, hvis sagen kan blive afsluttet med, at kommunen skal betale pengene tilbage, siger Gerner Nielsen og tilføjer:

- Du kan selvfølgelig altid sige, at det er kedeligt, at der skal gå så mange år, inden det sker.

De for høje opkrævninger har stået på i en periode mellem juni 2017 og juni 2020, oplyser Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. Det var forvaltningen selv, der opdagede fejlen, og det mener Gerner Nielsen er en formidlende omstændighed.

- Alle kan jo lave fejl - også kommunen - så jeg synes helt klart, at det er en formidlende omstændighed, at man selv opdager og retter op på fejlen. Og det varmer mig faktisk også, at man selv går ud med en pressemeddelelse og fremlægger fejlen, siger Gerner Nielsen.

Hvis en borger, der har betalt for meget til kommunen, er afgået ved døden inden tilbagebetalingen, vil beløbet i stedet tilgå efterladte, der sidder i uskiftet bo. Er bobehandlingen afsluttet i skifteretten, vil der dog ikke ske tilbagebetaling, og det ærgrer Gerner Nielsen sig en smule over.

- Nu ved jeg ikke, hvor mange det drejer sig om, men jeg synes måske nok, at man så kunne gøre noget andet med de penge. Hvis ikke man kan tilbagebetale beløbet, kunne man måske bruge pengene til at gøre noget til gavn for beboerne på plejehjemmene, siger Gerner Nielsen.