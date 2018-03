Se billedserie Lene Dahl laver keramik, hvor der er fokus på, at æstetikken skal gå hånd i hånd med anvendeligheden. Med på udstillingen har hun helt nye genstande, der næsten stadig er varme efter at være kommet ud af ovnen. Foto: Allan Nørregaard

Ægtepar med styr på æstetikken

Rudersdal - 23. marts 2018

Æstetik er et ord, der går igen, når man taler med ægte- og kunstnerparret Lene og Carsten Dahl, hvis kunst fra lørdag kan opleves i Birkerød Gl. Præstegård, hvor Birkerød Kunstforening slår dørene op til sin nyeste udstilling. Lene Dahl udstiller et udvalg af sin keramik, og ifølge hendes egne ord er det vigtigt, at det æstetiske går hånd i hånd med anvendelige.

- Jeg holder eksempelvis meget af vaser. Både af at lave dem men også af at bruge dem og have dem stående, for når man ikke bruger dem, bliver de jo en kunstgenstand i sig selv. Så kombination af at de er æstetiske og funktionelle, holder jeg meget af, siger Lene Dahl.

Derfor laver hun ifølge eget udsagn også kun brugskunst.

- Jeg er en gammeldags kunsthåndværker, for jeg mister simpelthen koncentrationen, hvis jeg skal være for kunstnerisk, siger Lene Dahl med et grin.

I ægtemanden Carsten Dahls malerier kommer æstetikken til udtryk gennem genkendelige former såsom menneskeskikkelser, blomster og træer, som på lærredet ender i farverige og ofte surrealistiske verdener. Men selvom de fleste af værkerne på udstillingen indeholder surrealistiske elementer, er der også mange genkendelige former, og ifølge Carsten Dahl selv indeholder størstedelen af værkerne historier, som eksempelvis er taget fra billeder i avisen. Derudover spiller det æstetiske også en stor rolle.

- Jeg synes, at det er ekstremt afgørende, at folk får noget ud af værkerne, men jeg vil ikke bestemme, hvad man får ud af det. Det er op til beskueren Og jeg er også meget optaget af, om noget er smukt eller har en dekorativ effekt. Den dekorative kunst har jo været meget udskældt, men jeg synes også, at æstetikken er vigtig, siger Carsten Dahl.

Der er fernisering på udstillingen »Konkrete abstraktioner« lørdag mellem klokken 13.00 og 15.00, og udstillingen kan opleves frem til den 22. april.