Ægtepar bag biografi om Danmarks første kvindelige juraprofessor

Rudersdal - 01. oktober 2020

Hvad gør man som ægtepar, når man har behov for en smule forandring i tilværelsen? Ja, man bliver da forfatterægtepar og får udgivet sine bøger på Gyldendal. Eller det er i hvert fald, hvad ægteparret Steen Valgreen-Voigt og Anne Knudsen fra Birkerød har gjort.

Sidste år udgav de således bogen »Du kom med alt det der var dig« om digteren Jens Rosendahl, og i dag udkommer deres nyeste bog »Eva Smith - Jeg håber, jeg har gjort en forskel« om Danmarks første kvindelige professor i retsvidenskab Eva Smith.

Steen Valgreen-Voigt, der har været journalist siden midten af 1980erne, hvor han har arbejdet på blandt andet Politiken, Information og Ekstra Bladet, har sagt endegyldigt farvel til sit faste arbejde for at hellige sig at skrive bøger sammen med hustruen.

Anne Knudsen er privatpraktiserende psykolog, og det arbejde fortsætter hun med ved siden af forfattergerningen.

- Jeg har undervist på læreruddannelsen de seneste år og lavet en del konsulentarbejde, og det er jeg holdt op med, men jeg er stadig privatpraktiserende psykolog, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med, siger Anne Knudsen.

Og lad os så vende tilbage til forfatterægteparrets nyeste bog om Eva Smith. En bog, som lå dem begge meget på sinde at skrive.

- Hun står på mange måder mit hjerte nær, og jeg er enig i mange af hendes holdninger. Desuden er to af vores døtre jurister, og de er også meget fascinerede af Eva, siger Anne Knudsen, der blandt andet er meget enig i Eva Smiths tilgang til retspolitikken.

- Hun mener jo, at vores retspolitik er under pres i dag, og det er der jo efterhånden en del eksempler på, at hun har ret i, siger Anne Knudsen og lister op:

- Corona-regler, hvor regeringen indskrænker borgernes personlige frihed, overvågning af borgerne gennem vores mobiltelefoner og computere og ghetto- og bandepakker, hvor man indfører andre love i nogle dele af samfundet, er jo åbenlyse eksempler på, at vores retspolitik er under pres, og det er rettigheder, der har taget mange år at tilkæmpe sig men som kan blive fjernet ganske hurtigt.

Eva Smith er en af dem, der har kæmpet utrætteligt for de retspolitiske rettigheder, og hun har blandt andet været formand for Det Kriminalpræventive Råd i 16 år.

Hun har for længst slået sit navn som juridisk vagthund fast i offentligheden, hvor hun har været en flittig brugt kilde i medierne, ligesom hun selv har blandet sig i mange offentlige debatter.

- Hun er helt klart et fyrtårn indenfor retspolitik, og hun har fungeret som en vagthund, når det drejer sig om menneskerettigheder.

På de punkter er hun fuldstændig urokkelig, og det synes vi har været vigtigt at formidle i den her tid, hvor mange af de ting er under pres, siger Steen Valgreen-Voigt, mens Anne Knudsen supplerer:

- Retspolitik handler om at beskytte dem, vi ikke kan lide, hvor det i dag bliver brugt mere som en måde at sikre alle dem, der er på ret kurs, siger Anne Knudsen.

At passe på vores retssamfund er derfor den vel nok vigtigste lektie vi kan lære af Eva Smith i dag, mener Steen Valgreen-Voigt og Anne Knudsen.

- Embedsværket politiseres i disse år. Embedsværket, som var dem, der skulle sige til en minister, når noget ikke går an, er ved at tage en drejning fra at være neutral og kritisk til at være med til at skulle få regeringens politik til at lykkes, og det betyder, at embedssystemet bliver ét med det politiske system, siger Anne Knudsen.

Et aspekt af Eva Smiths historie er hendes professionelle liv, men hendes privatliv indeholder også rige fortællinger, som biografien selvfølgelig også berører.

- Hun har levet et lifligt privatliv, hvor hun har været meget selvstændig, rejst meget, prøvet mange ting af og været gift en del gange og fået mange børn, siger Anne Knudsen.

Steen Valgreen-Voigt og Anne Knudsen blev flere gange i løbet af deres samtaler med Eva Smith overraskede over hendes beretninger.

- De fleste ved jo, hvem Eva Smith er, men det er jo de færreste, der kender hendes livshistorie, som er ret spændende, og den ville vi gerne fortælle, og jeg tror, at en del af den livshistorie vil være overraskende for mange, siger Steen Valgreen-Voigt om Eva Smith, der oprindeligt hed Eva Hækkerup.

Hendes far var således den forhenværende socialdemokratiske justitsminister Hans Hækkerup, og det var et efternavn, som Eva Smith i en tidlig alder skilte sig af med.

- Hun brød sig ikke om at skulle blive kendt som ministerdatter. Hun ville være sin egen, siger Steen Valgreen-Voigt.

Muligheden for at skifte Hækkerup-navnet ud opstod, da hun var i starten af 20erne og sammen med sin søster rejste rundt i Mellemøsten.

En nat sov de i et skur på en strand uden for den israelske by Eilat ved Det Røde Hav, hvor amerikaneren Ranny Smith, der arbejdede på en dykkerskole, fandt dem om morgenen.

Fem måneder senere blev Eva Smith og Ranny Smith gift på den danske ambassade i Israel, og så kunne hun skifte efternavn på en måde, som sårede faren mindst muligt. Eva Smith fik to børn med Ranny Smith, inden parret nogle år senere blev skilt.

Hun blev sidenhen gift to gange, og hendes nuværende mand, Ole Asmussen, har hun været gift med i 50 år, og hun er mor til i alt seks børn.

Steen Valgreen-Voigt og Anne Knudsen var ikke i tvivl om, at biografien om Eva Smith skulle skrives nu.

- Den bog skulle skrives nu blandt andet, fordi den taler direkte ind i mange af de politiske diskussioner, der for tiden er på det retspolitiske område. Der er også flere, som har skrevet til os: »Den bog har hun fortjent!«, siger Anne Knudsen.

En del af forklaringen er måske at finde i forfatteparrets egen indledende kontakt med Eva Smith.

- Da vi første gang henvendte os til hende, var hendes svar: »Nej tak. Hvis der skal skrives en bog om mig, så gør jeg det selv«, siger Anne Knudsen med et grin.

De to forfattere fik hende dog overtalt til et møde, og her fik de hende også overbevist om, at de var de rette til at skrive biografien.

Resten er - som man siger - historie, og biografien om Eva Smith udkommer torsdag den 1. oktober.