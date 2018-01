Se billedserie Dennis Nørgaard Hansen startede selv It-afdelingen i 2000, da han boede hos sine forældre i Bording i Midtjylland. Nu har virksomheden, der ligger i Forskerparken Scion DTU, fået prisen som årets It-komet 2017 af Computerworld. Foto: Allan Nørregaard

Årets It-komet: Priserne er ikke det vigtigste

Rudersdal - 15. januar 2018 kl. 06:06 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

It-afdelingen A/S's historie er en klassisk historie om en garagevirksomhed, der får succes. Virksomheden, der holder til i Forskerparken Scion:DTU er kåret til årets IT-komet 2017 af Computerworld og blev Gazelle-virksomhed.

Det er dog ikke automatisk noget, der får administrerende direktør Dennis Nørgaard Hansen til at klappe i hænderne. - Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det jo ikke det, der betyder noget. Det er altid fint at blive anerkendt, men det er altså ikke derfor, vi driver forretning. Vi driver forretning for at have glade kunde og glade medarbejdere, siger Dennis Nørgaard Hansen til Frederiksborg Amts Avis mandag.

Han fortsætter: - Vores strategi er fuldstændig simpel og enkel: Vi må ikke miste én eneste kunde på grund af dårlig performance. Et indsatsområde er derfor, at kunden er i fokus, siger Dennis Nørgaard Hansen, som anerkender, at det kan lyde som en floskel, der kunne komme fra en hvilken som helst virksomhed.

- Vi forsøger at komme videre end den floskel ved at gøre det til et fokuspunkt i vores daglige arbejder. Det handler blandt andet om at have medarbejdere, der forstår den idé og virkelig er interesseret i at hjælpe kunderne fremfor bare at trække penge ud af dem, siger Dennis Nørgaard Hansen.

Derfor ændrede It-afdelingen A/S fokus i 2013, hvor de fusionerede med virksomheden It-gruppen Danmark.

- Vi drejede vores forretningsfokus fra at måle på økonomi hele vejen igennem til at måle på kundens tilfredshed, for det er i virkeligheden det, der er afgørende, siger Dennis Nørgaard Hansen.

Ifølge den administrerende direktør har It-afdelingen A/S en målsætning om at komme ud og besøge deres kunder hver tredje måned til et statusmøde.

- Det mål er vi i hus med ved 400 af vores 500 kunder, så vi skal bruge flere folk for at komme helt i mål. Vi besøger kunden for at høre, om de er tilfredse med vores produkt, og vi har ikke noget med under armen, som vi forsøger at sælge dem. Det er kundernes behov, der styrer, hvad de skal bruge, siger Dennis Nørgaard Hansen.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.