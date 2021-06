Send til din ven. X Artiklen: Åbne haver og festdag for havefolket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbne haver og festdag for havefolket

Haveslangen i Rudersdal arrangerer igen "Åbne haver" og i år kan det nysgerrige havefolk besøge en række vidt forskellige haver

Rudersdal - 26. juni 2021 kl. 11:44 Kontakt redaktionen

Søndag er en festdag for det inspirationssøgende havefolk. Her arrangerer Haveslangen i Rudersdal nemlig atter Åbne Haver.

Flere haveejere i Rudersdals kommune er med i facebookgruppen Haveslangen i Rudersdal. Navnet symboliserer den række af dejlige haver, som bugter sig gennem kommunen. Haveslangen er ikke en egentlig forening, bare en flok af entusiastiske havefolk, som deler den samme interesse og har lyst til at vise deres haver frem.

I år deltager i alt 13 haver i Holte og Birkerød. Haverne er vidt forskellige, både størrelse, beliggenhed og udformning, så der er masser af ideer og inspiration at hente.

De 13 haver Haverne har forskellige åbningstider, som fordeler sig over det meste af dagen, så der er god tid til at besøge dem alle - eller nøjes med nogle få udvalgte. Herunder står de listet efter deres åbningstider.

Med sø i baghaven:

Haven ligger på en cirka 1200 kvadratmeter svagt skrånende grund ned mod en privat sø. Den domineres af rododendron, hortensia, klematis, bregner og stauder. De supplerer hinanden, så der er blomstring fra april til langt ind i efteråret.

Lone Nielsen, Gyvelbakken 22, Bistrup, 3460 Birkerød, kl. 10 - 14.

Have i tre dele

Haven er 1200 kvadratmeter, og er opdelt i en forhave med græsplæne og magnoliatræ - indkørsel med rhododendron og baghave med blomster og frugttræer. En ekstra attraktion er hønsegården.

Priscilla Mouritzen, 'Pachts Bo', Vejlesøvej 37a, Holte, kl. 10 - 16.

Landskabsarkitektens have

Terrasseret have på 1000 kvadratmeter med mange stauder og forskellige bladkarakterer. Hvert terrasseniveau har sit særpræg. Smukt drivhus, lysthus og eksperimenterende køkkenhave/planteskole. Pragtfuld udsigt ud over - og sti til Søllerød sø.

Jane Schul, Øverødvej 36A, 2840 Holte, kl. 11 - 13.

Keramikerens have

Haven er naturligvis fyldt med keramik (også til salg), men viser også, hvordan man kan have æbler, pærer, blommer, brombær, hindbær, ribs og solbær samt bæk, havedam og køkkenhave mm. på kun 400 kvadratmeter.

Else Nascou, Furesøbakken 7, Bistrup, 3460 Birkerød, kl. 11 - 16.

Kunst i haven

Denne lille, men spændende og kunstneriske have i hjertet af det gamle Søllerød danner rammen om søndagens event for have-elskere og kunst-interesserede.

Billed- og maskemager Marianne Martins, Søllerødvej 59, 2840 Holte, kl. 11 - 16.

Stor naturhave i Vaserne

Kæmpestor, kuperet grund med rododendron, stauder, kæmpe køkkenhave med hønsegård, drivhus, bevoksede græsarealer, eng, mose og udsigt over Vaserne. Dertil en stor, skøn terrasse, fyldt med blomstrende krukker.

Lis og Torben Greenfort, 'Rudenæs', Vasevej 35, 2840 Holte, kl. 11 - 16.

Havebogsforfatterens have

600 kvadratmeter fyldt med inspirerende ideer. Ultimo juni blomstrer de mange roser for fuldt drøn. Derudover højbede med stauder, græsser og klippede buksbom samt en lille køkkenhave med drivhus og bigård.

Nina Ewald og Georg Messmann, Skolevej 8, 2840 Holte, kl. 11 - 16.

Gammel have med nyt

Ægteparret bor i hendes barndomshjem. Haven fornyet med kreative (genbrugs)ideer. Køkkenhave i store højbede, hævet terrasse med udsigt over haven og en bro gennem et rododendronbuskads.

Jette Lindskou og Helge Skovborg, Helgasvej 3, 2840 Holte, kl. 11 - 16.

Tegnet af C. Th. Sørensen

Ejeren er landskabsarkitekt og datter af C. Th. Sørensen, som har skabt et stort elliptisk rum, der omslutter huset og danner en forsænket terrasse. Der er runde bede i græsset, et stort, gammelt æbletræ - og ro. Haven og huset er netop blevet fredet.

Sonja Poll, Kastanjevej 16, 2840 Holte, kl. 12 - 16.

Gartnerens legeplads

Havens ejer er gartner og har fyldt sin store have med kreative finurligheder. Urtehave med drivhus og højbede, pavillon, trimmede og vilde bede, skovhave og meget mere. I harmoni med den omkringliggende natur og dyrelivet.

Helle Hegner, Damgårdsvej 13b, 3460 Birkerød, kl. 12 - 17.

Fantastiske hække

Ejeren er landskabsarkitekt og har skabt en helt unik have med bl.a. meterhøje, klippede hække, espalierede frugttræer, æble-pergola, flere terrasser og en skøn blomsterafdeling.

Bodil Schmidt, Gammel Holtevej 111, 2840 Holte, kl. 13 - 16.30.

Fugle- og dyrevenlig have

Stor have, anlagt for cirka 100 år siden. Nu er den er lidt vild, fugle- og dyrevenlig, med en stor gruppe gamle stedsegrønne træer, buske og rododendron. En del roser, bl.a. historiske, forskellige storkenæb, og et nyere drivhus.

Kristin Wiborg, Geelsvej 22, 2840 Holte, kl. 13-17

Frodig cottagehave

Romantisk og frodig lille cottagehave med stauder, bedpartier, gange og små rum.

Haven er åben lørdag 26. juni mellem 14 og 16. Forfriskning tilbydes.

Mikala Varming, Frydenlundsvej 90, 2950 Vedbæk

Skyggehave med fuchsia

1200 kvadratmeter skrånende grund med forskudte terrasser. Træer og buske giver stemningsfulde skyggevirkninger. Forskellige haverum bl.a. et med et flot springvand og en samling gamle fuchsia.

Henrik Andersen, Arnevangen 56, 2840 Holte, kl. 14 - 18.

msr