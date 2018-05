70-års fødselsdag to måneder efter hjertestop

Se billedserie Forhenværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem igennem knap 25 år Jens Bruhn fylder på lørdag 70 år. Dagen er på flere måder en fejring af livet, da det også vil være præcis to måneder siden, at Jens Bruhn faldt om i hjemmet i Nærum med et hjertestop, som nær havde kostet ham livet. Foto: Kenn Thomsen

Rudersdal - 16. maj 2018

På lørdag - præcis to måneder efter at det forhenværende socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jens Bruhn faldt om i hjemmet med et hjertestop, der var tæt på at koste ham livet - kan han fejre sin 70-års fødselsdag. Oplevelsen med hjertestoppet har naturligvis sat sig sine spor i Jens Bruhn, men ikke mere end, at han - efter eget udsagn - gør som han plejer og ser fremad.

- Jeg har bestræbt mig på og bestræber mig på, at se fremad i livet. Nu er jeg begyndt at se frem til, at Kirsten (Jens Bruhns hustru, red.) og jeg skal ud i verden, og vi planlægger blandt andet en tur til Italien, hvor vi skal gå i fodsporene på den danske arkitekt Hack Kampmann. Det kunne jeg godt tænke mig at bruge en del af efteråret på, siger Jens Bruhn.

Selvom Jens Bruhn er begyndt at se fremad efter sit hjertestop, erkender han, at oplevelsen har givet ham et anderledes syn på tilværelsen.

- Jeg har altid været glad for tilværelsen, men det er ligesom om, at frugttræerne blomstrer på en helt ny måde, og jeg synes, at det vidunderlige forår, som vi oplever lige nu, føles helt anderledes end tidligere, siger Jens Bruhn onsdag i Frederiksborg Amts Avis.

Efter afslutningen på den kommunalpolitiske karriere har Jens Bruhn ikke lagt det politiske engagement fuldstændig bag sig, omend han forsøger.

- Efter jeg stoppede i kommunalbestyrelsen, læser jeg Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, men jeg går altså ikke ind på Rudersdal Kommunes hjemmeside og læser de politiske dagsordner. Jeg har ingen indflydelse på beslutningerne alligevel, så det er der ingen grund til, for jeg bliver bare ophidset, siger Jens Bruhn, der også mener, at de forhenværende kolleger klarer opgaven godt.

- Der sidder fornuftige og dygtige mennesker i kommunalbestyrelsen, og vi har en tænkende og samarbejdende borgmester (Jens Ive (V), red.) og nogle meget dygtige udvalgsformænd. Og når man holder op, skal man heller ikke komme og spille klog, siger Jens Bruhn.

Jens Bruhn holder fredag den 18. maj åbent hus i hjemmet på Ystadvej 32 i Nærum, mens selve fødselsdagen på lørdag afholdes mere stille.

- Nu giver vi den hele armen på fredag, hvor jeg håber, at der kommer mange mennesker. Og så har jeg aftalt med min søn, hans kone og deres tre børn, at vi på lørdag tager til Hellerup på Esthers Spisehus, som jeg elsker, hvor vi spiser dagens middag, og så tager vi hjem og spiller fodbold ude i haven, siger Jens Bruhn.

