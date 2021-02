70 år og stadig erhvervsaktiv - Nils Rechter keder sig aldrig

Nils Rechter har været vidt omkring med sin økonomiuddannelse fra Copenhagen Business School: Blandt andet i Rwanda, hvor han var administrationschef på et universitet inden for Adventistkirken. De to år i Afrika har været skelsættende, og han er stadig overbevist om, at uddannelse er den bedste vej ud af fattigdom.