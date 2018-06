Se billedserie Marianne Gram-Nielsen fra Fitness World lokkede de unge til med fed musik og sved på panden. Her er det Emil Lyngsøe (th) og Julian Birch fra Trørødskolen, der giver den gas på stepbænken. Foto: Lars Sandager Ramlow

650 elever fik inspiration til fremtiden

Rudersdal - 08. juni 2018

Ernæringsassistent, tømrer, ejendomsmægler, landinspektør, gartner, maler eller film-fotograf. Uddannelsesmulighederne er tæt på uendelige og kan virke uoverskuelige, når man stadig går i folkeskolen. Men torsdag formiddag var der inspiration at hente. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

UU-Sjælsø havde nemlig inviteret alle Rudersdals 7.-klasser til Jobfestival i Birkerød Idrætscenter. Her kunne cirka 650 elever høre mere om de enkelte fag i næsten 30 opstillede stande. Frederiksborg Amts Avis mødte blandt andre Magne Kjems fra 7.A på Sjælsøskolen. Sammen med kammeraterne Sebastian Lanng og Mads Landbo var han på besøg i »tømrer-boden«, hvor de konkurrerede i at slå søm i en planke på tid:

- Jeg tror ikke, at jeg skal være tømrer, men jeg vil gerne arbejde med noget kreativt. Måske som animator eller designer. Men det er sjovt med aktiviteten her hos tømrerne, og det er mere spændende end at skulle høre et eller andet foredrag om uddannelsen. Derudover er det jo altid brugbart, hvis man selv kan slå et søm i og bygge lidt selv, fortalte Magne Kjems.

Lidt derfra var en bod med ernæringsassistenterne Fie Wesley Møller og Nurcan Erman. På bordet havde de skiver af vandmelon og æble samt små stykker chili, som de to elever fra Dronninggårdskolen, Louis Østergaard og Asger Piester hørte mere om.

- Jeg regner med, at jeg skal arbejde med programmering som voksen, men jobfestivalen er virkelig hyggelig, og her er en rigtig god stemning. Og så er det spændende at besøge de forskellige stande, lød det fra Asger Piester, der blev suppleret af Louis Østergaard:

- Jeg kunne måske godt finde på at uddanne mig til kok, men i dag synes jeg, at det er rigtig spænende at høre om de mange forskellige jobs, man kan vælge mellem.

UU-Sjælsø dækker kommunerne Hørsholm, Allerød, Furesø og Rudersdal. I de andre kommuner har der også været holdt jobfestivals, inden turen i går var kommet til Rudersdal. Og jobfestivalerne giver god mening, vurderer Benny Olsen, der er centerleder på UU-Sjælsø.

