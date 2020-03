64-årig kvinde fik taget sin hund og blev skubbet omkuld

Ifølge en anmeldelse, som indløb til Nordsjællands Politi torsdag klokken 14.18, var en 64-årig kvinde fra Birkerød tirsdag klokken 08.30 ude at lufte sin hund på Sjælsøstien, da en mand begyndte at råbe efter hende. Han fulgte efter hende i sin bil, steg ud og tog kvindens hund, som han satte ind på bagsædet af bilen. Herefter forsøgte han at køre fra stedet, men kvinden fik fat i bagdøren for at lukke hunden ud igen.