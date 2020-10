Se billedserie En redningsaktion på havet ud for Skodsborg gik fredag helt galt. Redningsbåden kæntrede og en assistancebåd fik motorstop. En 61-årig sejler blev dog reddet, men kom til skade med sin hånd. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: 61-årig reddet efter dramatisk aktion i Øresund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

61-årig reddet efter dramatisk aktion i Øresund

Rudersdal - 03. oktober 2020 kl. 05:27 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

Alt, hvad der kunne gå galt, gik galt ved en redningsaktion fredag eftermiddag. Hvad der skulle have været en hyggelig sejltur på Øresund udviklede sig fredag ved middagstid til noget nær et mareridt for en 61-årig mand fra Hillerød og efterfølgende for Nordsjællands Brandvæsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

Klokken 12.27 modtog politi og brandvæsnet en melding om, at en sejlbåd med en person ombord var gået på grund ud for Skodsborg Strandvej nær ved Strandmøllen. Båden var begyndt at tage vand ind. Både Nordsjællands Politi og Nordsjællands Brandvæsen sendte køretøjer til stedet, hvor overfladedykkere og en redningsbåd blev sendt ud til den forliste sejler.

Til Frederiksborg Amts Avis fortæller den operative chef for Nordsjællands Brandvæsen, Claus Larsen:

- Vi får reddet manden ud af sejlbåden, der kort efter kæntrer. Herefter sejler vores redningsbåd ind til en nærtliggende bådebro, men da vi skal til at lægge til, bliver vores båd ramt af en bølge skråt bagfra. Vejret er pænt voldsomt på det tidspunkt. Der er kraftig pålandsvind, og bølgerne er op til halvanden meter høje og bliver ved med at rulle ind. Vores båd bliver slået hårdt ind mod bådebroen, så den ene ponton bliver flået i stykker og øjeblikkeligt punkterer. Det betyder desværre, at sejleren falder ud af båden og i vandet. I den forbindelse får han beskadiget hånden, så han må køres til behandling på hospitalet, fortæller Claus Larsen.

Men her hørte ulykkerne ikke op.

Sejlbåden kæntrede ud for Skodsborg - ikke langt fra Strandmøllen. Foto: Claus Larsen

Nordsjællands Brandvæsens båd var nu forlist og blev ved med at »slå« ind mod bådebroen i det hårde vejr. Helsingør Kommunes Beredskab blev derfor kaldt til assistance med en ny redningsbåd. Denne båd nåede dog aldrig frem. Den fik motorstop ud for Vedbæk og måtte sejles ind i sikkerhed på stranden syd for Vedbæk Havn.

- Det er en af de dage, jeg sent vil glemme. Alt er simpelthen gået galt, og det er jo frygteligt, at manden kom til skade under redningen. Omstændighederne taget i betragtning må jeg dog sige, at det var heldigt, at ikke flere kom til skade, lyder det fra den operative chef for Nordsjællands Brandvæsen.

Fredag eftermiddag forsøgte Marinehjemmeværnet og Dansk Søredningsselskab at trække den forliste sejlbåd fri. Det mislykkedes. Det var heller ikke muligt at få Nordsjællands Brandvæsens redningsbåd på land.