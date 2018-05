51 nye lejeboliger på vej

- Vi har kunnet mærke en stor interesse for byggeriet, som bliver en del af et nyt samlet boligområde i Vedbæk Park, hvor der også vil blive opført ejerboliger. De nye boliger opføres som fem fritliggende tre-etagers bebyggelser med et arkitektonisk attraktivt udtryk og henvender sig til en bred målgruppe af både enlige, par og familier i alle aldre, fortæller Lisbet Riis, formand for Søllerød almene Boligselskab.

Ved første spadestik for cirka et halvt år siden udtalte formand for Byplanudvalget i Rudersdal Kommune Axel Bredsdorff (L), at det kommer til at betyde virkelig meget for erhvervslivet og udviklingen af området, at der samlet set kommer 600 nye indbyggere i det nye boligområde.