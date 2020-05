35-årige Aleksandra bor i akutbolig, og hun mener, at der er lang vej fra kommunens udtalte ønske om at være landets bedste kommune at bo i til realiteterne. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 35-årige Aleksandra bor i akutbolig: Jeg føler mig som en andenrangsborger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

35-årige Aleksandra bor i akutbolig: Jeg føler mig som en andenrangsborger

Rudersdal - 30. maj 2020 kl. 20:39 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

35-årige Aleksandra føler sig som andenrangsborger efter at være blevet henvist til en akutbolig, der efter hendes mening lader en del tilbage at ønske.

Efter at moren til to hjemmeboende børn - en teenager og en på 11 år - sidste år blev boligløs og kom på kommunens akutboligliste, blev hun i oktober henvist til en akutbolig på Teglværksvej i Birkerød.

En bolig, som ifølge hende og kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Netteberg (R), der også er medlem af Social- og Sundhedsudvalget, er alt andet end prangende. Selv for en akutbolig.

- Boligens ydre er mildeste talt ikke i særlig god stand, og lejligheden, som vi bor i, er gammel og nedslidt. Man kan kun opvarme boligen ved hjælp af el, hvilket er relativt svært, når bygningen er over 100 år gammel, og der er dårlig eller ingen isolation, siger Aleksandra.

Aleksandra understreger, at hun er »meget glad« for at have en bolig, men at opvarmning med el er en dyr affære, der har stor betydning i et allerede presset budget, hvor hun bruger stort set lige så meget på el om måneden, som hun betaler i husleje.

Det betyder, at økonomien kun lige hænger sammen for Aleksandra, der er i ressourceforløb.

- Der er en rigtig fair husleje på 3300 kroner om måneden, og jeg studsede også lidt over, at den var så lav, for det ser man som regel ikke i Rudersdal. Men da jeg så boligen, forstod jeg det bedre, for ejendommens generelle beskaffenhed er ret dårlig, lyder det fra Aleksandra, der tilføjer, at hun »ikke forventede noget specielt«.

- Vi har et relativt lavt forbrug, men når vi bruger stort set lige så meget på el som på husleje, så er der kun råd til det absolut mest nødvendige. Jeg tænker også, at det ikke er særlig godt for miljøet at have boliger, der er så dårligt isolerede, siger Aleksandra og tilføjer:

- Derudover undrer det mig, at jeg samlet set betaler det samme i husleje og forbrug, som jeg ville gøre i en almennyttig bolig af samme størrelse - og i væsentligt bedre stand. Jeg havde faktisk ikke fantasi til at forestille mig, at »verdens bedste bo-kommune« ville udleje sådan noget.

Aleksandra er født og opvokset i Holte og har tidligere boet i ejerbolig med sin mand og deres to børn. Sidenhen er Aleksandra blevet skilt og har fået konstateret posttraumatisk stresslidelse - PTSD - og tiden med mand og ejerbolig føles efterhånden som et helt andet liv for hende.

- Da jeg var gift, havde job og ejerbolig, oplevede jeg god sagsgang hos kommunen, når man havde problemer med pladsanvisningen og lignende. Men når man så står og virkelig har brug for hjælp, så er der ikke noget at komme efter længere. Jeg føler mig utrolig magtesløs og som en andenrangsborger, som man bare kan behandle efter forgodtbefindende, lyder det fra Aleksandra.

Hun er ked af og skuffet over, at kommunen ikke behandler hende lige så godt, som hun mener, at hun blev, da hun var bedre stillet.

- Jeg har både været velstillet og privilegeret - nu står jeg i en situation, som jeg ikke i min vildeste fantasi havde kunnet forestille mig, og grundholdningen, attituden og tilgangen til én som borger er markant anderledes fra Rudersdal Kommunes side, siger Aleksandra, der tilføjer, at hun har kontaktet kommunen med henblik på at få renoveret boligen.

- Men jeg fik bare et svar om, at med sådan en bolig kunne man ikke forvente det store, siger Aleksandra og supplerer:

- Jeg har en helt klar overbevisning om, at kommunen bevidst har undladt at renovere eller i det mindste bare vedligeholde boligerne, da det over en meget bred kam tit er borgere med begrænsede ressourcer til eksempelvis at klage, der bliver anvist, siger Aleksandra.

Aleksandra drømmer ganske enkelt om, at boligen bliver renoveret. Både for hendes børns, hendes egen og miljøets skyld.

- Min drøm er, at boligen bliver renoveret og ordentligt isoleret, så den kommer i nogenlunde stand. Både så mine børn - og jeg - har et ordentligt sted at bo, hvor vi hverken behøver at bekymre os for helbredet eller skamme os over at have gæster med hjem, og dels hvor boligen er nogenlunde energi- og klimavenlig, siger Aleksandra, der tilføjer:

- Selvom man ikke er velstående, kan man godt have en holdning til miljøet og klimaet. Og selvom huslejen vil blive højere efter en renovering, er der så mulighed for at søge nogle tilskud i form af eksempelvis forøget boligstøtte, hvis det er aktuelt. Og vores livskvalitet ville blive langt bedre.

På grund af den dyre elregning har flere af beboerne i lejlighederne i bygningen, hvor Aleksandra bor, valgt at bruge petroleumsovne og/eller brændeovne. Og det kan ifølge Aleksandra mærkes på boligens indeklima.

- Jeg ved ikke, om det er en direkte konsekvens af opvarmningsformerne i boligen, men jeg kan mærke, at jeg somme tider har svært ved at trække vejret, og jeg hoster mere - jeg er i forvejen astmatiker. Jeg har også fået lavet en lungetest, som ikke er særlig god, hvilket betød, at jeg blev sendt til røntgenfotografering af lungerne på hospitalet, lyder det fra Aleksandra, der slutter:

- Jeg synes, at det er selvmodsigende, at kommunen siger, at den gerne vil være verdens bedste bo-kommune, for det er ikke sådan, realiteterne er. I hvert fald ikke hvis man ikke er velstående.

Redaktionen er bekendt med Aleksandras fulde navn, som hun ikke ønsker at optræde med i artiklen.