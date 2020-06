30-årig i dødskørsel

Klokken 13.05 stødte en politipatrulje fra Nordsjællands Politi på den 30-årige, der kørte på motorcykel ad Duemosevej i Birkerød. Motorcyklisten kørte over for rødt på Birkerød Parkvej. Undervejs kørte motorcyklisten ned ad en cykelsti, hvor han i et sving var tæt på at påkøre tre drenge på cykler.

På Duemosevej efterlod motorcyklisten sit køretøj og flygtede, men han blev kort efter fundet af politiet på mandens hjemadresse i området. Den 30-årige blev på stedet anholdt og sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Derudover blev han sigtet for at køre motorcykel, selvom han var frakendt førerretten, samt flere andre overtrædelser af færdselsloven. Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten onsdag.