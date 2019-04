27-årig til kæresten: Nu skal du dø...

En 27-årig mand fra Birkerød blev mandag varetægtsfængslet i fire uger for drabstrusler og grov vold mod sin kæreste. Blandt andet tog han en køkkenkniv, som han lavede skærebevægelser med foran egen hals, mens han fortalte hende, at han ville slå hende ihjel.

Rudersdal - 15. april 2019 kl. 16:13 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu skal du virkelig være bange, for nu skal du dø...

Med de ord tog en 27-årig mand fra Birkerød søndag lidt før klokken 17.00 et reb fra en gynge, hvorefter han forsøgte at vikle det om halsen på sin kæreste. Kvinden fik dog afværget stranguleringen ved at trække hænderne op til ansigtet, så rebet ikke kunne strammes.

Det fremgik af et grundlovsforhør ved Retten i Lyngby mandag klokken 13.00. Her blev den 27-årige mand varetægtsfængslet i fire uger, så han ikke kan påvirke politiets videre efterforskning. Fængslingen blev dog ikke begrundet med forløbet ovenfor, men for de følgende hændelser fortæller anklagerfuldmægtig Rebeca Koefoed til Frederiksborg Amts Avis:

- Manden er også sigtet for at have skubbet kvinden i brystet, så hun faldt, mens han kom med trusler på livet mod hende. Derudover kastede han tre klapvogne, en barnevogn, flere billedrammer og et ølkrus af glas samt en gitterlåge efter kvinden, ligesom han slog hende i ryggen med et bordben, lyder det fra Rebeca Koefoed med udgangspunkt i sigtelserne.

Af dem fremgår det også, at manden holdt kvinden fast og pressede hende ned i en sofa, mens han fortalte hende, at han ville smadre hende og dræbe hende.

- Anklagemyndigheden vurderer, at manden mente det ret alvorligt. Han er også sigtet for at trække en stofkasse ned over hendes hoved og overkrop, mens han udtalte, at nu skulle hun kvæles i sin egen kjole. I forløbet tog han også en køkkenkniv, som han lavede skærebevægelser med foran egen hals, mens han fortalte hende, at han ville slå hende ihjel, og endelig samlede han en flisesten op, som han kastede efter kvinden og hendes far, fortæller anklagerfuldmægtigen.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, så Frederiksborg Amts Avis ikke kan skrive, hvor i Birkerød det skete eller skrive andre oplysninger, der kan være med til at identificere parret.

Ved grundlovsforhøret mandag kom det ikke frem, hvorfor manden var gået amok. Det skal politiets efterforskning nu klarlægge.