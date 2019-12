27-årig mand er varetægtsfængslet i drabssag

27-årig mand fra Ballerup blev varetægtsfængslet i to uger, mens to andre mænd blev løsladt efter grundlovsforhør.

Det oplyse Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

En 27-årig mand fra Ballerup er ved Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet efter Straffelovens § 192a, for at have været i besiddelse af et skarpladt skydevåben.

Våbenet blev fundet i en hæk på Birkerød Parkvej, tæt på det sted, hvor den 27-årige og to andre mænd blev anholdt i forbindelse med et knivdrab, der fandt sted på Birkerød Parkvej torsdag aften omkring klokken 19.23.

De to andre mænd fra Birkerød på henholdsvis 18 og 20 år, der tillige blev fremstillet i grundlovsforhør, blev løsladt af retten.

En 21-årig mand fra Nærum har også været anholdt i sagen. Han var mistænkt for at stå bag drabet, men yderligere efterforskning viste, at han ikke var impliceret, og han blev derfor løsladt igen tidligere på dagen. Nordsjællands Politi leder således fortsat efter gerningsmanden til selve drabet.

Henrik Gunst, politikommissær og leder af Nordsjællands Politis afdeling for organiseret kriminalitet oplyser, at politiet fortsat mener, at motivet skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø.

- Vi fortsætter med efterforskningen og vil meget gerne høre fra vidner eller andre, som kan have oplysninger, der kan hjælpe os i opklaringsarbejdet, siger Henrik Gunst.

Nordsjællands Politi vil særligt gerne tale med folk, der var i området på tidspunktet, hvor knivstikkeriet skete. Nordsjællands Politi kan kontaktes på telefon 114.

Da grundlovsforhøret foregik for lukkede døre og sagen fortsat efterforskes kan Nordsjællands Politi ikke give yderligere kommentarer eller oplysninger til sagen.