2.450 borgere i Rudersdal bliver spurgt til deres sundhed Undersøgelsen "Hvordan har du det" er sendt ud til borgere i Rudersdal

Rudersdal - 11. februar 2021 kl. 09:04 Kontakt redaktionen

sundhed I alt 300.000 danskere over 16 år indgår i undersøgelsen "Hvordan har du det", som foretages af de fem regioner i hele Danmark.

Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et unikt billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene. Det er fjerde gang siden 2010 at undersøgelsen bliver gennemført.

I Rudersdal Kommune er det 2.450 borgere, som vil modtage spørgeskemaet i deres e-boks eller i postkassen. For at få et godt og brugbart resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

"Vi håber selvfølgelig, at alle der modtager spørgeskemaet vil tage sig tid til at besvare de mange spørgsmål, som kan være vigtige i forhold til, hvilke sundhedsfremmende indsatser vi kan styrke de kommende år. Hvis undersøgelsen for eksempel vil vise, at vores mentale sundhed under corona-pandemien, har brug for et løft, så kan vi sætte ind med initiativer på det område, for på den vis at komme bedre ud af pandemien," siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen (K).

Flere rygere

Borgere i Rudersdal har tidligere deltaget undersøgelsen. Her viste udviklingen i de to foregående målinger fra 2013 til 2017 blandt andet en stigning på 22 procent i andelen af rygere i Rudersdal Kommune. Et resultat, som gav anledning til flere initiativer i Rudersdal, fortæller Birgitte Schjerning Povlsen,

"Det var en stigning, som vi ikke havde set komme. Tværtimod forventede vi, at andelen af rygere ville være faldende. Resultatet gav derfor anledning til et samarbejde med hospitalerne, med tilbud om at henvise patienter med bopæl i kommunen til rygestopkurser, ligesom vi øgede samarbejdet med de omliggende kommuner, så det blev mere fleksibelt, hvor man kunne deltage i et rygestop kursus," siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Den seneste undersøgelse fra 2017 viste, at det på landsplan haltede med danskernes sundhed på flere områder. Svarene afslørede blandt andet, at over halvdelen af voksne danskere var overvægtige, og at flere unge var blevet rygere og i dårlig trivsel. Undersøgelsen viste samtidig, at der er en tydelig sammenhæng mellem sundhed og uddannelse, hvor mennesker med en høj uddannelse også viser sig at være mere sunde - og omvendt.

Resultaterne af den nye undersøgelse offentliggøres i marts 2022. Jk