Casper Wildt (midtfor) har efter en tid med stor skoletræthed læst til elektriker på teknisk skole i Lyngby og fået en læreplads hos Virum Installation i Nærum. Her ses han med sin nye mester Casper Norring-Agerskov (t.h.), borgmester Jens Ive (V) og Erik Eugen Olsen (S) på borgmesterkontoret til et møde, hvor borgmesteren hørte lidt om Casper Wildts historie. Foto: Allan Nørregaard

19-årige Casper Wildt gik fra pjæk til læreplads

Rudersdal - 18. januar 2018 kl. 06:43 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have være mere end almindelig skoletræt er 19-årige Casper Wildt nu i gang med at uddanne sig til elektriker, og han har fået en læreplads hos Virum Installation.

- I 9. klasse havde jeg næsten 70 procent fravær. Det var egentlig ikke noget problem for mig at gå i skole, og jeg kunne være væk i flere måneder og stadig komme tilbage og få 10-taller. Men jeg gad bare ikke gå i skole. Det sagde mig ikke noget overhovedet, siger Casper Wildt.

Efter 9. klasse startede han i 10. klasse. Noget han følte sig presset til af sine omgivelser, hvilket hurtigt viste sig i en udtalt mangel på interesse for projektet. Han droppede ud efter fire dage, hvorefter han arbejdede et år. Men nu har han gennemført sin 9. klasse, færdiggjort grundforløbet på Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød, og i tirsdags startede han som lærling i Virum Installation, hvor man ikke er skræmt over Casper Wildts fortid. Tværtimod.

- Det skræmmer os overhovedet ikke, og vi havde en rigtig god samtale med Casper, hvor han fik vist, det drive han kommer med. Han haft lidt problemer i sit liv, og det plejer faktisk altid at ende med lidt mere power i hverdagen, siger Casper Norring-Agerskov, der er medejer af Virum Installation, der ligger i Nærum tæt på Casper Wildts bopæl.

En af dem, der har været med til at give Casper Wildt et rygstød har været Erik Eugen Olsen (S), som netop er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Han kalder Casper Wildts historie for »en solstrålehistorie«.

- De historier er vi glade for, og i det her tilfælde er vi ekstra glade, fordi det har været et langt forløb med Casper og alle de ting, han har været igennem. Nu står han her med kanon-karakterer, ingen pjæk og en læreplads, og det synes jeg er fantastisk, siger Erik Eugen Olsen, der har kendt Casper Wildt i små seks år.

Borgmester Jens Ive (V) glæder sig ligeledes over solstråleshistorien, og han så gerne, at flere af kommunens unge tog sig en erhvervsuddannelse.

- Det er desværre bare rigtig svært at trænge igennem med det budskab, men for mange håndværkere er der altså arbejde resten af livet, for vi mangler den arbejdskraft i samfundet. De arbejdsløse i den her kommune er akademikerne, og så er den historie ikke længere. Hvis du kan kende forskel på enderne på en skruetrækker, så har du et job, siger Jens Ive.