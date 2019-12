Igen i år har Birkerød Gymnasium (BG) elever, der klarer sig godt i ScieneOlympiaderne. I år har man således to elever, som er blandt de 30 bedste ved årets biologiolympiade og tre elever, der ligger blandt de 40 bedste ved fysikolympiaden. Fra venstre mod højre er det Lindy Zhu fra 2.t, Josefine Møgelvang fra 3.t, Nuka Miettinen Langgård fra 3.u, Anne Sofie Darket fra 3.x og Caroline Thellefsen fra 3.u. De to førstnævnte deltager i biologiolympiaden, mens de tre sidstnævnte deltager i fysikolympiaden. Eleverne skal nu dyste mod andre danske gymnasieelever om at blive en del af de relevante danske landshold, der bliver sendt til de internationale ScienceOlympiader. Foto: Allan Nørregaard

19-årige Anne Sofie vil hellere læse fysik end at se Netflix

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her