19-årig kvinde stjal graviditetstest

Tirsdag klokken 14.30 blev det anmeldt, at en butiksdetektiv havde opdaget en ung mand og kvinde, som havde stjålet en graviditetstest, parfume og mundspray fra Normal i Holte Midtpunkt, oplyser Nordsjællands Politi.

Manden nåede at flygte fra stedet, men patrulje kørte til stedet, hvor de traf en 19-årig kvinde fra Vedbæk, som de anholdt og sigtede for butikstyveri. Medgerningsmanden var det dog ikke muligt at udfinde i området.