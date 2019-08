Thea Schwartzkopff har blandt andet i Birkerød arbejdet med projekter, der skal fremme unges mentale helbred, ligesom hun har spillet en stor rolle i planlægningen af Røde Kors? sommercamp for børn.

19-årig elev fra Birkerød modtager prestigefyldt pris

Rudersdal - 15. august 2019 kl. 07:04 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 19-årige Thea Schwartzkopff fra Birkerød Gymnasium er udvalgt som vinder af Zonta København I's pris for frivilligt arbejde og samfundsengagement. Hun er dermed dette års modtager af det prestigefyldte »Young Women in Public Affairs« legat på 3.000 kroner fra Danmarks største og ældste Zonta-klub, København I.

Organisationen Zonta er et internationalt netværk af kvinder i selvstændige stillinger, der arbejder sammen med det overordnede mål at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status. Organisationen er samtidig et talerør for kvinders rettigheder og samarbejder blandt andet med FN om at udføre projekter til bedring af kvinders sundhed og uddannelse. Netværket er repræsenteret i 64 lande, og i Danmark findes der 22 Zonta-klubber.

Thea Schwartzkopff modtager dette legat for sit engagement i både sin skole og i samfundet omkring hende. Hun arbejder i Birkerød med projekter, der skal fremme unges mentale sundhed, og hun har lagt en stor indsats i at medvirke til planlægning af Dansk Røde Kors' sommercamp for børn, Sej Sommer.

- Thea er et forbillede for alle unge kvinder, og bevis på, at man kan være stærk akademisk og samtidigt engageret i samfundet omkring sig. Hun deltager aktivt lokalsamfundet og på sit gymnasium, og det er dejligt at kunne være med til at give en sådan ung kvinde en anerkendelse, siger Biola Reuther, der er i spidsen for det udvalg, der har udpeget Emilie Schwartzkopff som vinder af legatet.

På Birkerød Gymnasium har Thea Schwartzkopff desuden været Deputy Secretary General i gymnasiets store konference Model United Nations, der er et FN-rollespil, som giver eleverne mulighed for at træne politisk debat og diplomati.

Thea Schwartzkopff har også spillet en stor rolle i det store skolebal med 1100 deltagere, og hun har initieret tiltag vedrørende unges mentale helbred på skolen, lyder det fra Biola Reuther.