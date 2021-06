Se billedserie 17-årige Stella Winther fra Holte Roklub er blandt de roere, der skal forsvare Danmarks farver ved årets EM i kano og kajak i Polen. Foto: Sarah Buthmann

17-årig skal forsvare de danske farver ved EM

Ved ungdoms-EM i kano og kajak i Polen er Stella Winther fra Holte Roklub en af de atleter, der er udtaget til landsholdet og som skal forsvare de danske farver.

For de fleste danskere blev EM-slutrunden i fodbold lige lidt sjovere, da Danmark i mandags pelsede den russiske bjørn og vandt 4-1 og dermed sikrede sig en tur videre til turneringens knock-out fase.

Men EM-slutrunden er faktisk ikke det eneste sted, hvor danske atleter i øjeblikket skal forsvare de danske farver.

I Poznan i Polen er der således ungdoms-EM i kano og kajak fra i dag til og med søndag, og en af de unge roere, der deltager, er 17-årige Stella Winther fra Holte Roklub. Og hun lægger ikke skjul på, at hun har forholdsvis høje forventninger til sin egen præstation ved EM.

- Jeg forventer helt sikkert at komme i en A-finale så jeg skal ro om medaljer, og så er jeg tilfreds med en top fem, siger Stella Winther, der stiller op i toerkajak og firerkajak på distancen 500 meter.

»Jeg elsker min sport« Sammen med resten af de danske roere har Stella Winther trænet op til årets EM på Bagsværd Sø i sidste uge. Stella Winther er efterhånden vant til at bruge de fleste af sine vågne timer i en kajak, og til daglig træner hun ikke mindre end 14 gange om ugen.

Stella Winther har roet siden hun var 10 år gammel, og er et af landets store talenter.

Samtidig går hun på Virum Gymnasium, hvor hun er Team Danmark elev, så hun kan tage sin studenteruddannelse på fire år i stedet for tre.

- Det gør en kæmpe forskel, at jeg er tilknyttet Team Danmark-ordningen, for ellers ville det være meget svært for mig at få det hele til at hænge sammen. Hos mine lærere er der heldigvis også stor forståelse for min situation, og det hjælper også rigtig meget, siger Stella Winther, der har roet siden hun som 10-årig blev medlem af Holte Roklub.

Struktur og planlægning Selvom Stella Winther nu er ved at nærme sig et niveau, hvor hun kan begynde at spejde efter en mulig professionel karriere, er det stadig det sociale, der står øverst på listen over, hvorfor roning er det bedste at bruge sin tid på.

- Jeg elsker min sport, og jeg er i høj grad drevet af det sociale. Fællesskabet er mega vigtigt, fordi man er med til at motivere hinanden. Men selvfølgelig giver det også blod på tanden, når man kan se, at man ligger i toppen inden for sin sportsgren, siger Stella Winther, der også erkender, at hun finder motivation i sin lyst til at vinde.

- Jeg har helt sikkert et stort konkurrencegen, og jeg vil egentlig gerne vinde det hele, hvis jeg kan, siger Stella Winther, der fra sin sport har lært, at det kræver planlægning, hvis man vil være blandt de bedste.

17-årige Stella Winther fra Holte Roklub brugte det meste af sidste uge ved Bagsværd Sø, hvor hun sammen med resten af atleterne fra de danske U-landshold trænede og gjorde klar til ungdoms-EM i kano og kajak, som starter i Polen torsdag den 24. juni og slutter lørdag 27. juni.

- Flere af min lærere på gymnasiet har faktisk rost mig, fordi jeg er meget struktureret og god til at planlægge min tid, siger Stella Winther.

Det er simpelthen et livsvilkår, når man skal træne 14 gange om ugen, stille op til konkurrencer og gå på gymnasiet

En drøm om OL Med en udtagelse til landsholdet følger der selvfølgelig også nogle forventninger - både fra omverdenen men også fra en selv. Og Stella Winther vil gerne vedkende sig, at hun drømme om en dag at repræsentere de danske farver ved et OL.

- Nu fylder jeg snart 18, og næste år rykker jeg op i seniorrækken. Det betyder, at der er hårdere konkurrence, så jeg vil tage stilling til, om OL er realistisk, når jeg er blevet senior. Men det er da helt sikkert en drøm, som jeg håber går i opfyldelse, siger Stella Winther.

Finn Pape, der er U-landstræner, mener ikke, at det er en urealistisk drøm.

- Det er realistisk for Stella med et OL, men det er også er realistisk for måske 10 andre roere, og i sådan en gruppe på 10 er det vores erfaring, at måske fire kan komme af sted, siger Finn Pape, der også tilføjer, at konkurrencen bliver skærpet væsentligt, når man skal tage springet fra junior til senior.

- Det spring kræver, at man udvikler sig fysisk; at man får mere udholdenhed og en større muskelmasse, og det skal bygges op gennem en glæde ved at arbejde med træningen, siger Finn Pape.

Finn Pape, der er U-landsholdstræner, mener ikke, at det er en urealistisk drøm for Stella Winther at komme til OL en dag.

Men inden der skal tænkes mere på - og snakkes mere om - OL, skal Stella Winther være med til at ro et godt resultat hjem for Danmark ved EM, og det er også udelukkende der hendes fokus har været.

- Perioden op til EM har krævet enormt meget fokus, så jeg har udelukkende fokuseret på EM og slet ikke på det VM, som jeg forhåbentlig også skal ro senere på året - eller på et muligt OL i 2024. Selvfølgelig har jeg nogle langsigtede mål, men de ligger lidt i baghovedet, for jeg tænker mere målsætning på årlig basis, siger Stella Winther.

Udover at bruge tiden i sin kajak og 14 ugentlige træningspas, så går Stella Winther også på Virum Gymnasium, hvor hun er Team Danmark-elev, hvilket vil sige, at hun tager gymnasiet på fire år i stedet for tre.