17-årig pige stjal fra Føtex

Søndag eftermiddag blev en 17-årig pige fra Birkerød taget for butikstyveri i Føtex på Stiholmsvej, oplyser Nordsjællands Politi.

Hun blev sigtet for at have stjålet kiks, tyggegummi og en flaske vand. Da pigen endnu ikke er myndig blev hendes værge kontaktet og orienteret om sagen.